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Matia Ahmet Minguzzi'nin ailesini yine tehdit ettiler! Bu kez saldırganın kız arkadaşı sahneye çıktı: Manitamın elini öptüreceğim

Matia Ahmet Minguzzi'yi katledenler ve onlara yardım edenlerin yargılanmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2'inci duruşma vardı. Ahmet'in ailesi ve onlara destek verenler adliyeyi doldurdu. Ancak katillerin pişkin yakınları yine boş durmadı. Aileyi yine tehdit ettiler. Tehdit eden kişinin bu kez katilin kız arkadaşı olduğu öne sürülüyor. İşte yaşananlar...

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 09:54 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 10:09
Matia Ahmet Minguzzi’nin ailesini yine tehdit ettiler! Bu kez saldırganın kız arkadaşı sahneye çıktı: Manitamın elini öptüreceğim

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar geçtiğimiz gün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Matia Ahmet Minguzzi’nin ailesini yine tehdit ettiler! Bu kez saldırganın kız arkadaşı sahneye çıktı: Manitamın elini öptüreceğim

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma 20 Haziran'a ertelendi. Ahmet'in ailesi ve onlara destek verenler adliyeyi doldurdu. Ancak katillerin pişkin yakınları da boş durmadı.

Matia Ahmet Minguzzi'nin ailesinden tehditlere cevap

Matia Ahmet Minguzzi’nin ailesini yine tehdit ettiler! Bu kez saldırganın kız arkadaşı sahneye çıktı: Manitamın elini öptüreceğim

BU KEZ KIZ ARKADAŞI TEHDİT ETTİ
Sosyal medyada kendisini katillerden birinin kız arkadaşı olarak tanıtan kullanıcı, kan donduran paylaşımlar yaptı.

Matia Ahmet Minguzzi’nin ailesini yine tehdit ettiler! Bu kez saldırganın kız arkadaşı sahneye çıktı: Manitamın elini öptüreceğim

O paylaşımlarda şunlar yazıyordu:

♦️Size daha manitamın elini öptüreceğim.

♦️Ne oldu Berkay'a artislik taslıyordun ha.

Matia Ahmet Minguzzi’nin ailesini yine tehdit ettiler! Bu kez saldırganın kız arkadaşı sahneye çıktı: Manitamın elini öptüreceğim

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Paylaşımlarda sadece bu ifadelerin yer almadığı tehdit sözlerinin de yer aldığı görüldü. Minguzzi'nin katledildiği görüntüyü paylaşan hesabın fotoğrafa öpücük emojisi koyması tüyleri diken diken etti.

Matia Ahmet Minguzzi’nin ailesini yine tehdit ettiler! Bu kez saldırganın kız arkadaşı sahneye çıktı: Manitamın elini öptüreceğim

Konuya ilişkin konuşan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Ben çok az şey biliyorum bununla ilgil. Öyle şeyler paylaşılıyormuş. Ben diğer iki şahısla birlikte alındı diye biliyorum." dedi.

Matia Ahmet Minguzzi’nin ailesini yine tehdit ettiler! Bu kez saldırganın kız arkadaşı sahneye çıktı: Manitamın elini öptüreceğim

Adliye koridorundaki desteğe ilişkin de yorumda bulunan Minguzzi, "Yine her zamanki gibi destek yoğundu. Zaten mahkeme salonunda onların sesini duyunca da ağlıyorum ama mutluluktan. Çünkü onlar güç veriyorlar. Duruşma güzel geçti çünkü şu açıdan; bir dahaki sefere onlar gelecekler. Diğer yakalanlar da gelecekler" ifadelerini kullandı.

Matia Ahmet Minguzzi’nin ailesini yine tehdit ettiler! Bu kez saldırganın kız arkadaşı sahneye çıktı: Manitamın elini öptüreceğim

Anne Minguzzi, 20 Haziran'da gerçekleşecek duruşmanın yüz yüze olmasını istediğini belirtti.