Konuya ilişkin konuşan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Ben çok az şey biliyorum bununla ilgil. Öyle şeyler paylaşılıyormuş. Ben diğer iki şahısla birlikte alındı diye biliyorum." dedi.

Adliye koridorundaki desteğe ilişkin de yorumda bulunan Minguzzi, "Yine her zamanki gibi destek yoğundu. Zaten mahkeme salonunda onların sesini duyunca da ağlıyorum ama mutluluktan. Çünkü onlar güç veriyorlar. Duruşma güzel geçti çünkü şu açıdan; bir dahaki sefere onlar gelecekler. Diğer yakalanlar da gelecekler" ifadelerini kullandı.