Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar geçtiğimiz gün ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma 20 Haziran'a ertelendi. Ahmet'in ailesi ve onlara destek verenler adliyeyi doldurdu. Ancak katillerin pişkin yakınları da boş durmadı.
BU KEZ KIZ ARKADAŞI TEHDİT ETTİ
Sosyal medyada kendisini katillerden birinin kız arkadaşı olarak tanıtan kullanıcı, kan donduran paylaşımlar yaptı.
O paylaşımlarda şunlar yazıyordu:
♦️Size daha manitamın elini öptüreceğim.
♦️Ne oldu Berkay'a artislik taslıyordun ha.
Konuya ilişkin konuşan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, "Ben çok az şey biliyorum bununla ilgil. Öyle şeyler paylaşılıyormuş. Ben diğer iki şahısla birlikte alındı diye biliyorum." dedi.
Adliye koridorundaki desteğe ilişkin de yorumda bulunan Minguzzi, "Yine her zamanki gibi destek yoğundu. Zaten mahkeme salonunda onların sesini duyunca da ağlıyorum ama mutluluktan. Çünkü onlar güç veriyorlar. Duruşma güzel geçti çünkü şu açıdan; bir dahaki sefere onlar gelecekler. Diğer yakalanlar da gelecekler" ifadelerini kullandı.