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Fenomenlerin fuhuş tezgahına dair yeni detaylar | YouTuber CHP'li Ataşehir belediyesine rüşvet vermiş

İstanbul Ataşehir'de bir masaj salonunda geçtiğimiz yıl ekim ayında fuhuş yapıldığı ihbarının ardından düzenlenen operasyonda, salon sahibinin Youtuber Kerem Balin olduğu ortaya çıktı. Üstelik Kerem Balin'in fenomen sevgilisi Nehir Ayaz'ın da suç ortağı olduğu belirlendi. Balin ile Ayaz'ın biten aşkının ardından çöken fuhuş çetesinin ucu CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne uzandı. İşte skandalın detayları...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 07:49 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 08:06
Fenomenlerin fuhuş tezgahına dair yeni detaylar | YouTuber CHP’li Ataşehir belediyesine rüşvet vermiş

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl bir masaj salonuna yönelik operasyonun şüphelileri hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Masaj salonunda fuhuş yapıldığı, salon dışına fuhuş amaçlı kadın yönlendirildiğine yönelik çok sayıda ihbar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, teknik takip ve telefon dinlemeleriyle suç yönteminin tespit edilmesi, mağdurların kurtarılması amacıyla titizlikle yürüttüğü bir soruşturma başlattı.

Fenomenlerin fuhuş tezgahına dair yeni detaylar | YouTuber CHP’li Ataşehir belediyesine rüşvet vermiş

İŞLETMECİ YOUTUBER ÇIKTI

Geçen şubat ayında eş zamanlı baskınlarla 4 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanırken masaj salonunu işleten şüphelilerden birinin Youtuber Kerem Balin olduğu, diğerlerinin ise eniştesi, kuzeni ve arkadaşı ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz olduğu ortaya çıktı.

Fenomenlerin fuhuş tezgahına dair yeni detaylar | YouTuber CHP’li Ataşehir belediyesine rüşvet vermiş

Yapılan bir ihbarda Youtuber Balin'in fenomen sevgilisi Ayaz'ın kadınları pazarladığı, salona gelecek müşterileri kendisine ait Instagram hesabından iletişim kurarak temin ettiği ve "Bana kimse bir şey yapamaz" dediği belirtildi.

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