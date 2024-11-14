Bayburt’ta Picasso tablosu... 6 milyon dolar değer biçtiler | Jandarma baskını kamerada

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik çalışmalarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çıkarılan eserlerin, satılmak üzere hazırlandığı ve bir kısmının da yurt dışına çıkarılacağı yönünde bilgi üzerine harekete geçti. 21 şüpheyi takibe alan ekipler, 14 ilde belirlenen ikamet, araç ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.