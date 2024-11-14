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Bayburt'ta Picasso tablosu... 6 milyon dolar değer biçtiler | Jandarma baskını kamerada

Bayburt'ta jandarma tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. Operasyonda ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen 6 milyon Euro'luk değer biçilen nü tablo ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 16:56 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 17:07
Bayburt’ta Picasso tablosu... 6 milyon dolar değer biçtiler | Jandarma baskını kamerada

Bayburt'ta jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Bayburt’ta Picasso tablosu... 6 milyon dolar değer biçtiler | Jandarma baskını kamerada

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik çalışmalarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çıkarılan eserlerin, satılmak üzere hazırlandığı ve bir kısmının da yurt dışına çıkarılacağı yönünde bilgi üzerine harekete geçti. 21 şüpheyi takibe alan ekipler, 14 ilde belirlenen ikamet, araç ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Bayburt'ta dünyaca ünlü ressam Picasso'ya ait tablo ele geçirildi

Bayburt’ta Picasso tablosu... 6 milyon dolar değer biçtiler | Jandarma baskını kamerada

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; Osmanlı dönemine ait 3 bin 72 sikke, Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen 178 sikke ve çeşitli tarihi eser nitelikteki objeler ele geçirildi.

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