Mart ayında hangi iller normalleşecek? Riskli illerde tam kapanma mı olacak? 1 Mart'ta normalleşme nasıl olacak? Kafe, restoran ve lokanta...
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin 1 Mart'ta gevşetilmeye başlanacağını Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamıştı. Erdoğan, kademeli normalleşme olacağını, vaka yoğunluğunun az olduğu illerden normalleşmenin başlayacağını söylemişti. Öte yandan riskli bölgeler için tam kapanma önerisi de geldi. Mart ayında hangi iller normalleşecek? Riskli illerde tam kapanma mı olacak? 1 Mart'ta normalleşme nasıl olacak? Kafe, restoran ve lokantalarda normalleşme nasıl olacak? İşte detaylar...
Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli, yüz binde 11-35 arası vaka olan iller orta riskli, yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller yüksek riskli, yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise çok yüksek riskli olarak belirlenecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.
İKİ HAFTADA BİR GÜNCELLENECEK
İşletmelere uygulanan kısıtlamalar ile hafta sonu yasaklarına yöne verecek güncelleme ise iki haftada bir Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Şayet bir ildeki vaka sayısı artışa geçerse o ile yönelik kapanma ya da tam tersi vaka sayısında azalma olursa açılma gündeme gelecek. Yeni modeller bir nevi illerin kaderini o ilde yaşayan vatandaşlar belirlemiş olacak. Salgın sürecinde tedbiri elden bırakmayan ve kurallara eksiksiz uyan illerde tedbirler kontrollü bir şekilde gevşetilecek.