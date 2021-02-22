Mart ayında hangi iller normalleşecek? Riskli illerde tam kapanma mı olacak? 1 Mart'ta normalleşme nasıl olacak? Kafe, restoran ve lokanta...

İKİ HAFTADA BİR GÜNCELLENECEK

İşletmelere uygulanan kısıtlamalar ile hafta sonu yasaklarına yöne verecek güncelleme ise iki haftada bir Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Şayet bir ildeki vaka sayısı artışa geçerse o ile yönelik kapanma ya da tam tersi vaka sayısında azalma olursa açılma gündeme gelecek. Yeni modeller bir nevi illerin kaderini o ilde yaşayan vatandaşlar belirlemiş olacak. Salgın sürecinde tedbiri elden bırakmayan ve kurallara eksiksiz uyan illerde tedbirler kontrollü bir şekilde gevşetilecek.