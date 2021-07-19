Salda Mars'a kaynak olacak! NASA için çok önemli çalışma

Balcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının dalgıç ekibiyle gölün 25-30 metre derinliğinde meydana gelen tek hücreli canlıların oluşturduğu (mikrobiyal) kayaçlardan örnekler aldıklarını söyleyerek, "Bu derinlikte hangi tür mikroorganizmalar var, bunu ilk defa bu çalışmayla ortaya koyacağız." dedi.

Balcı, gölde derine doğru gittikçe yüzeysel ve insansı olaylardan daha az etkilenen korunmuş tek hücreli canlı (mikrobiyal) ekosistem olduğunu bildirdi.