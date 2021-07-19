Salda Mars'a kaynak olacak! NASA için çok önemli çalışma
Türkiye'nin Maldivleri olarak tanınan Salda Gölü'nde çok önemli bir araştırma çalışması başlatıldı. Göldeki ekosistemin içerdiği bilimsel veriler, Mars'taki antik yaşamın yanı sıra dünyadaki yaşamın başlangıcına dair de önemli veriler içermekte. Veriler ayrıca NASA'nın çalışmaları için de kaynak oluşturacak.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, gölün barındırdığı tek hücreli canlı (mikrobiyal) türlerin kimyasal ve biyolojik değişimlerini ortaya koyacak mikrobiyolojik barkodlama yapılacak.
Çalışmayla göldeki tek hücreli canlı aktivitelerin türlerinin etkinliği ve tek hücreli canlı karbonatların oluşumunda varsa nelerin etkili olduğu ortaya çıkarılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesiyle ortak yapılan projede, göl ve çevresinde oluşan sulu magnezyum karbonatların (hidromanyezit) barındırdığı tek hücreli canlı türlerinin belirleneceği çalışma, olası yaşam izlerinin tespiti için önemli ipuçları verecek.
Elde edilecek veriler, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'nın Jezero Krateri'nde sürdürdüğü yaşam izlerini arama çalışmaları için de bilimsel katalog niteliğinde olacak.
NASA'nın Salda çalışmalarına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, çalışma hakkında bilgi verdi.
Balcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının dalgıç ekibiyle gölün 25-30 metre derinliğinde meydana gelen tek hücreli canlıların oluşturduğu (mikrobiyal) kayaçlardan örnekler aldıklarını söyleyerek, "Bu derinlikte hangi tür mikroorganizmalar var, bunu ilk defa bu çalışmayla ortaya koyacağız." dedi.
Balcı, gölde derine doğru gittikçe yüzeysel ve insansı olaylardan daha az etkilenen korunmuş tek hücreli canlı (mikrobiyal) ekosistem olduğunu bildirdi.
Bu ekosistemin göle has tek hücreli canlı türlerin bozulmadan korunduğu tek ortam olduğunu vurgulayan Balcı, "Gölde bozulmamış bu ekosistemin içerdiği bilimsel veriler, yalnızca Mars'ta antik yaşamın izlerine değil, aynı zamanda dünyada yaşamın başlangıcına dair önemli veriler içermekte. Bir bakıma bilimsel hazine değerinde." ifadesini kullandı.