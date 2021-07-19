'Firar eden kurbanlıklar' haberleri gelmeye başladı! Boğa bir kişiyi düşürdü koçlar trafiği karıştırdı
Her Kurban Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı'nda sık sık karşımıza çıkan "firar eden kurbanlıklar" haberleri bu Kurban Bayramı'nda da gelmeye başladı. Bursa Osmangazi'de bağlı olduğu bahçeden kaçan boğa, yaklaşık 45 dakikalık kovalamacayla yakalandı. Kovalamaca sırasında boğa, kendisini yakalamaya çalışanlardan birini yere düşürdü. Tokat'ta, arefe günü yoğunluğun yaşandığı kurban pazarına satılmaya getirilen kurbanlıklardan 5'i firar etti. Kurbanlık koçlar, trafiği ise birbirine kattı.
19.07.2021 12:55
- Son Güncelleme: 19.07.2021 13:53
Bursa'da Kurban Bayramı öncesi bağlı olduğu bahçeden kaçan boğa, yaklaşık 45 dakikalık kovalamacayla yakalandı. Kovalamaca sırasında boğa, kendisini yakalamaya çalışanlardan birini yere düşürdü.
Yaklaşık 45 dakikalık kovalamacanın ardından boğanın girdiği sokağın çıkışı kamyonetle kapatıldı. Araçtan inenler boğayı yakalamaya çalıştı.
Ancak hayvan, bu sırada bir kişiyi yere düşürdü. Çevredekilerin desteğiyle bir saatte yakalanan boğa, sahibine teslim edildi.