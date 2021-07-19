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'Firar eden kurbanlıklar' haberleri gelmeye başladı! Boğa bir kişiyi düşürdü koçlar trafiği karıştırdı

Her Kurban Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı'nda sık sık karşımıza çıkan "firar eden kurbanlıklar" haberleri bu Kurban Bayramı'nda da gelmeye başladı. Bursa Osmangazi'de bağlı olduğu bahçeden kaçan boğa, yaklaşık 45 dakikalık kovalamacayla yakalandı. Kovalamaca sırasında boğa, kendisini yakalamaya çalışanlardan birini yere düşürdü. Tokat'ta, arefe günü yoğunluğun yaşandığı kurban pazarına satılmaya getirilen kurbanlıklardan 5'i firar etti. Kurbanlık koçlar, trafiği ise birbirine kattı.

DHA
İHA
19.07.2021 12:55 - Son Güncelleme: 19.07.2021 13:53
'Firar eden kurbanlıklar' haberleri gelmeye başladı! Boğa bir kişiyi düşürdü koçlar trafiği karıştırdı

Bursa'da Kurban Bayramı öncesi bağlı olduğu bahçeden kaçan boğa, yaklaşık 45 dakikalık kovalamacayla yakalandı. Kovalamaca sırasında boğa, kendisini yakalamaya çalışanlardan birini yere düşürdü.

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'Firar eden kurbanlıklar' haberleri gelmeye başladı! Boğa bir kişiyi düşürdü koçlar trafiği karıştırdı

Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde bağlı olduğu bahçeden kaçan kurbanlık boğa ile kamyonetle peşine düşen sahibi arasında uzun süre ara sokaklarda kovalamaca yaşandı.

'Firar eden kurbanlıklar' haberleri gelmeye başladı! Boğa bir kişiyi düşürdü koçlar trafiği karıştırdı

Yaklaşık 45 dakikalık kovalamacanın ardından boğanın girdiği sokağın çıkışı kamyonetle kapatıldı. Araçtan inenler boğayı yakalamaya çalıştı.

'Firar eden kurbanlıklar' haberleri gelmeye başladı! Boğa bir kişiyi düşürdü koçlar trafiği karıştırdı

Ancak hayvan, bu sırada bir kişiyi yere düşürdü. Çevredekilerin desteğiyle bir saatte yakalanan boğa, sahibine teslim edildi.

'Firar eden kurbanlıklar' haberleri gelmeye başladı! Boğa bir kişiyi düşürdü koçlar trafiği karıştırdı

YOLDA YÜRÜRKEN BAŞIBOŞ BOĞA BULDU
Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüyen vatandaş, bir boğanın başıboş gezdiğini fark etti.