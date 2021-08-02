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Antalya Manavgat yangınında ölen ormancı Yaşar Cinbaş Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına müdahale için giderken devrilen arazözde yaşamını yitiren Yaşar Cinbaş (53), memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde toprağa verildi.

02.08.2021 13:18 - Son Güncelleme: 02.08.2021 14:12
Antalya Manavgat yangınında ölen ormancı Yaşar Cinbaş Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Manisa Kırkağaç Orman Şefliği'nde itfaiye eri olarak çalışan ve Manavgat'ta başlayan orman yangınında görevlendirilen Yaşar Cinbaş, alevlere müdahale için arazözle giderken devrilen araçtan çıkamayarak hayatını kaybetti.

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Antalya Manavgat yangınında ölen ormancı Yaşar Cinbaş Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Cinbaş'ın cenazesi, helallik alınması için Çay'a bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yeni inşa ettiği evine getirildi.

Antalya Manavgat yangınında ölen ormancı Yaşar Cinbaş Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp, Yaşar Cinbaş'ın kız kardeşi Fatma İlçi ve eşi Havva Cinbaş ile kızı Tuba Cinbaş'a başsağlığı diledi.

Antalya Manavgat yangınında ölen ormancı Yaşar Cinbaş Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Yaşar Cinbaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Antalya Manavgat yangınında ölen ormancı Yaşar Cinbaş Afyonkarahisar'da toprağa verildi