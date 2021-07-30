Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir askerdeyken PKK'nın hain saldırısından kurtulmuş
Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınında gönüllü olarak çalışmalara destek verirken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in Hakkari'de askerlik yaparken PKK'nın mayınlı saldırısından sağ kurtulduğu öğrenildi. Cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulunan Akdemir'in babası,"Oğlum Hakkari'de askerlik yaparken mayın patlaması sonucu aracı devrildi. Onu askerde terör örgütü PKK yiyemedi. PKK vurdu ama hafif atlattı. 'Beni orası yemedi burada da kimse yiyemez' diyordu. Canını vatan için feda etti" dedi.
30.07.2021 22:06
- Son Güncelleme: 30.07.2021 22:10