Vav TV İzle
Haberler Güncel Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir askerdeyken PKK'nın hain saldırısından kurtulmuş

Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir askerdeyken PKK'nın hain saldırısından kurtulmuş

Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınında gönüllü olarak çalışmalara destek verirken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in Hakkari'de askerlik yaparken PKK'nın mayınlı saldırısından sağ kurtulduğu öğrenildi. Cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulunan Akdemir'in babası,"Oğlum Hakkari'de askerlik yaparken mayın patlaması sonucu aracı devrildi. Onu askerde terör örgütü PKK yiyemedi. PKK vurdu ama hafif atlattı. 'Beni orası yemedi burada da kimse yiyemez' diyordu. Canını vatan için feda etti" dedi.

DHA
30.07.2021 22:06 - Son Güncelleme: 30.07.2021 22:10
Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir askerdeyken PKK'nın hain saldırısından kurtulmuş

Marmaris'te çıkan yangında ekiplere destek vermek amacıyla su ve ayran taşırken kahramanca hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in babası Durali Akdemir ve kardeşi Baykal Akdemir (20) düzenlenen cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir askerdeyken PKK'nın hain saldırısından kurtulmuş

Kendisinin de ormancılıkla geçindiğini ifade eden baba Durali Akdemir (51) "Ormanları çok severdi, hayırseverdi. Bir böceğin yanmasını bile istemezdi. Şehit olmasından dolayı gurur ve onur duyuyorum.

Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir askerdeyken PKK'nın hain saldırısından kurtulmuş

Vatan için canını feda etmiştir. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok vatan için biz varız. Biz ekmeğimizi bu ormanlardan kazanıyoruz. Çocuğum da bu işi yapıyordu ve orman sevgisinden dolayı yapıyordu" ifadelerini kullandı.

Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir askerdeyken PKK'nın hain saldırısından kurtulmuş

'ASKERDE PKK'NIN YERLEŞTİRDİĞİ MAYINA DENK GELEN ARACI PATLAMIŞTI'
Durali Akdemir, "Marmaris'te garsonluk yapıyordu, Oradaki ekip arkadaşlarına su ve yoğurt vermek için katkıda bulunmak için gidiyor.

Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden Şahin Akdemir askerdeyken PKK'nın hain saldırısından kurtulmuş

Dumandan boğulduğu için motosikleti devrilmiş. Motor yanıyor, alev alıyor ve vefat ediyor. Hayalleri çoktu. Macerayı severdi bitki ve doğayla çok ilgilenirdi. Hassas bir çocuktu.