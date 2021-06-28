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Rusya ile gerilimin artmasından sonra ilk! İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e açıldı

Geçtiğimiz hafta Karadeniz'de Rusya ile İngiltere arasında gerilim tırmanmıştı. Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı bildirildi. İngiltere ise iddiaları reddetti. Bu gelişmelerin ardından bugün İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Trent isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

28.06.2021 12:10 - Son Güncelleme: 28.06.2021 12:10
Rusya ile gerilimin artmasından sonra ilk! İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e açıldı

Dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli savaş gemisi bu sabah saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

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Rusya ile gerilimin artmasından sonra ilk! İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e açıldı

Savaş gemisinin geçişi sırasında kendisine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rusya ile gerilimin artmasından sonra ilk! İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e açıldı

İngiliz savaş gemisinin geçişi sırasında güverteye çıkan mürettebatın boğazı izlediği ve fotoğraf çektikleri görüldü.

Rusya ile gerilimin artmasından sonra ilk! İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e açıldı

Geçtiğimiz hafta Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı bildirildi. İngiltere ise iddiaları reddetti.

Rusya ile gerilimin artmasından sonra ilk! İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e açıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edildi.