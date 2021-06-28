Rusya ile gerilimin artmasından sonra ilk! İngiliz savaş gemisi Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e açıldı

Geçtiğimiz hafta Karadeniz'de Rusya ile İngiltere arasında gerilim tırmanmıştı. Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı bildirildi. İngiltere ise iddiaları reddetti. Bu gelişmelerin ardından bugün İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Trent isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

28.06.2021 12:10 - Son Güncelleme: 28.06.2021 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





