HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 21 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat | 23 Haziran 2022 hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.