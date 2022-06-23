HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 21 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat | 23 Haziran 2022 hava durumu
Haziran ayı biterken yağışlar etkisini azaltmadan devam ediyor. Vatandaşlar dışarıya çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasında 21 ile kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Yapılan açıklamada "Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Yozgat, Sivas, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Van ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek" denildi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 23 Haziran 2022 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Yozgat, Sivas, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Van ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Trakya kesiminde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, vb olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu