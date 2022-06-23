ABD’den Yunanistan’a dolaylı yoldan Suda kıyağı! 190 milyon Euroluk değişiklik Doğu Akdeniz planının bir parçası
Doğu Akdeniz'de sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan'ın ABD'den örtülü destek aldığını hepimiz biliyoruz. Söz konusu desteği Suda kıyağı gözler önüne serdi. ABD uçak gemilerinin ağırlandığı Girit Adası'nda gerçekleşecek 190 milyon Euroluk değişiklik, Yunanistan'ın işine yarayacak. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos tarafından yeni silahlanma programına dahil edilen Suda planı, Yunan donanmasının Doğu Akdeniz'e daha hızlı ve doğrudan erişimini hedefliyor. Yunan gazetesi Kathimerini, ABD tarafından verilen 'dolaylı' desteği yazdı.
Avrupa Birliği ve NATO zirvesi öncesinde Yunan medyasının manşetinde Türkiye var. Kathimerini gazetesi, iki yıl önce NATO tarafından kurulan 'acil' irtibat hattının yeniden gündemde olduğunu bildiriyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Türkiye ile Yunanistan arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak mekanizmayı yeniden devreye sokmaya hazır olduğunu söyledi. Mekanizma, bir askeri kaza riskini veya istenmeyen olayları önlemeyi hedefliyor.
NATO Genel Sekreteri, Türkiye ve Yunanistan'ın ittifak için 'değerli' müttefikler olduğunun altını çizdi, NATO'nun iki ülkenin buluşabileceği bir platform olması gerektiğini vurguladı.
PROVOKATÖR YİNE DEVREDE
Kathimerini'deki bir başka haberde, Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Hristiyan Demokratların lideri Manfred Weber'in Türkiye'yi hedef alan provokatif çıkışı yer aldı. Avrupalı Halkların Partisi (EPP) lideri olan Alman siyasetçi, Türkiye'nin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini savunup yeni bir silah ambargosunu dile getirdi. Türkiye'ye silah satışına ambargonun Avrupa Parlamentosu'nda tartışılmasını isteyen Manfred Weber, Türkiye karşıtlığıyla bilinen bir isim.
Alman politikacı, iki yıl önceki krizde "Türkiye artık sadece bir Yunan veya Fransız sorunu değil, AB sorunudur" deyip somut yaptırım çağrısında bulunmuştu.
TÜRKİYE'Yİ BİR KEZ DAHA ŞİKAYET EDECEK
Ta Nea gazetesi ise, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'yi AB zirvesinde şikayet edeceğini aktarıyor. Gazeteye göre, Atina Ankara'nın bir kez daha sonuç bildirgesinde kınanmasını hedefliyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, Yunan Başbakan Miçotakis, hafta içinde bir televizyona verdiği röportajda "Bugün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yayılmacılığını vurguladığımızda, bir dereceye kadar, Ukrayna'da yaşananlarla karşılaştırıyoruz. Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımız da bunu idrak ediyor" dedi.
Mayıs ayı sonunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini görüşmek üzere olağanüstü toplanan AB liderleri, Miçotakis'in Türkiye şikayetlerini dinlemişti.