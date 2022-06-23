ABD’den Yunanistan’a dolaylı yoldan Suda kıyağı! 190 milyon Euroluk değişiklik Doğu Akdeniz planının bir parçası

Alman politikacı, iki yıl önceki krizde "Türkiye artık sadece bir Yunan veya Fransız sorunu değil, AB sorunudur" deyip somut yaptırım çağrısında bulunmuştu.

TÜRKİYE'Yİ BİR KEZ DAHA ŞİKAYET EDECEK

Ta Nea gazetesi ise, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'yi AB zirvesinde şikayet edeceğini aktarıyor. Gazeteye göre, Atina Ankara'nın bir kez daha sonuç bildirgesinde kınanmasını hedefliyor.