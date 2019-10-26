Marmara'daki bir depremde en ağır hasarı hangi iller alacak? İstanbul depremi ile ilgili İTÜ’lü profesörden açıklama!
İstanbul'da son günlerde yaşanan depremler, İstanbulluları diken üstüne tutuyor. 24 Eylül'de ve 28 Eylül'de yaşanan depremlerin ardından bazı binalar deprem tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Öte yandan olası İstanbul depremiyle ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, depremin modelleme verilerini paylaştı. Paylaşılan veriler ile birlikte korkutan sonuçlar ortaya çıkarken Yaltırak, depremin büyüklüğünün 7.1 ile 7.6 arasında olabileceğini belirtti. Öte yandan depremden en ağır hasarı ise İzmir Körfezi, İstanbul, Yalova ve Bursa'nın alacağını söyledi. İşte İstanbul depremiyle ilgili son gelişmenin detayları...
Beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili İTÜ'lü profesörden son dakika açıklaması geldi! İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, 5.8 büyüklüğündeki Silivri depreminin modelleme verilerini Milliyet ile paylaştı. Tarihsel depremlerin ivme değerleri ile son sarsıntının verilerini karşılaştıran Prof.Dr. Yaltırak "Ortada üç fay haritası var.
Birincisi İstanbul önlerinden başlayan ve Gaziköy açıklarında sona eren tek fay. İkincisi bu tek fayı ikiye bölen, Batı kısmının Orta Marmara'ya kadar 1912'de kırıldığını öne süren ve sadece Marmara Ereğlisi doğusu ile tarihi yarımadanın açıklarına gelen ikili model. Üçüncüsü ise bizim Marmara Denizi'nde toplanmış neredeyse tüm verileri kullanarak yaptığımız dört parçalı model. Elimizdeki çok kapsamlı sismik kesitlerde fayları haritaladık. Eğer günümüzde kırılma, 1509 depreminin olduğu faydan başlarsa deprem 7.6, 1754 parçasında olursa 7.1 ve 1766 parçasında olursa 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelir.
Bunlardan en riskli olanı ve kırılmasını öngördüğümüz fay hattı Osmangazi Köprüsü'nün olduğu yerden başlayıp, İmralı Adası kuzeyine uzanan 110 km'lik 7.6 büyüklüğüne ulaşma potansiyeli olan Doğu Marmara hattı. Bize göre kırılma Doğu Marmara segmenti üzerinde olacak. Bu durumda, İzmit Körfezi, İstanbul, Yalova, Bursa illerinde ağır hasarlar oluşur" değerlendirmesini yaptı. Prof. Dr. Yaltırak uyarılarını şöyle sıraladı:
"Elimizde henüz lokal data verileri yok. Bizim harita modellerimiz, 750 metre çözünürlükte 1/25000 ölçekli jeoloji haritaları ve toplanmış sismik hız verisine dayanıyor. Şayet bu haritaları 100 metre çözünürlüğe indirebilir ve bina zemini bazında yaparsak, gerçek hasarı sokak sokak simülasyonlarda görebilir böylelikle afete hazırlık planını doğru yaparız. Bu yapılmadan afete hazırlanılamaz. Silivri depreminde elde ettiğimiz sismolojik veriler ve ivme değerleri ile yaptığımız bir harita var."
YÜZDE 98 PARALELLİK
Kullanılan algoritmaya da değinen Yaltrak şöyle devam etti: