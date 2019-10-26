Marmara'daki bir depremde en ağır hasarı hangi iller alacak? İstanbul depremi ile ilgili İTÜ’lü profesörden açıklama!

"Elimizde henüz lokal data verileri yok. Bizim harita modellerimiz, 750 metre çözünürlükte 1/25000 ölçekli jeoloji haritaları ve toplanmış sismik hız verisine dayanıyor. Şayet bu haritaları 100 metre çözünürlüğe indirebilir ve bina zemini bazında yaparsak, gerçek hasarı sokak sokak simülasyonlarda görebilir böylelikle afete hazırlık planını doğru yaparız. Bu yapılmadan afete hazırlanılamaz. Silivri depreminde elde ettiğimiz sismolojik veriler ve ivme değerleri ile yaptığımız bir harita var."

YÜZDE 98 PARALELLİK

Kullanılan algoritmaya da değinen Yaltrak şöyle devam etti: