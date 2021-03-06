Marketlere girişte HES kodu zorunluluğu! Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'de flaş karar

Son dakika haberine göre Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi. Marketlerin otoparkları da kısıtlama olduğu günlerde araç girişlerine kapatıldı. Edirne, koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alıyordu. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, bir haftada 75,29'dan 107,43'e yükseldi.

06.03.2021 16:49 - Son Güncelleme: 06.03.2021 16:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





