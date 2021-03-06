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Marketlere girişte HES kodu zorunluluğu! Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'de flaş karar

Son dakika haberine göre Edirne'de marketlere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi. Marketlerin otoparkları da kısıtlama olduğu günlerde araç girişlerine kapatıldı. Edirne, koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alıyordu. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, bir haftada 75,29'dan 107,43'e yükseldi.

06.03.2021 16:49 - Son Güncelleme: 06.03.2021 16:52
Marketlere girişte HES kodu zorunluluğu! Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'de flaş karar

Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan edirne'de, 150 metrekare ve üzerinde olan marketlere girişlerde hayat eve sığar (hes) kodu zorunluluğu getirilirken, marketlerin otoparkları da kısıtlama olduğu günlerde araç girişlerine kapatıldı.

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Marketlere girişte HES kodu zorunluluğu! Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'de flaş karar

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, 'çok yüksek riski' temsil eden 'kırmızı' renkte yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, bir haftada 75,29'dan 107,43'e yükseldi.

Marketlere girişte HES kodu zorunluluğu! Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'de flaş karar

Vali Ekrem Canalp'ın başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplantısında alınan kararlar hayata geçirilmeye başlandı.

Marketlere girişte HES kodu zorunluluğu! Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'de flaş karar

Kentte 150 metrekare ve üzerinde olan marketlere girişlerde HES kodu uygulaması bugün başladı. Marketlere gelen vatandaşlar, görevlilere HES kodlarını göstererek içeriye alınırken, kodlarını gösteremeyen vatandaşlar ise içeriye alınmadı. Marketlerin dış alanında yer alan sebze meyve ve diğer reyonlar da 15 gün süreyle kaldırıldı.

Marketlere girişte HES kodu zorunluluğu! Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'de flaş karar

Kararda, marketlerin otoparklarına alınan araçlara da kısıtlamalar getirildi. Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasında 10.00- 17.00 saatleri arasında en yakın mesafedeki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüyerek gitmeleri kararlaştırıldı.

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