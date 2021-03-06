İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de son durum ne? İşte haftalık harita...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de görülen vaka sayıları arttı. Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, en çok vaka görülen iller arasında yerini aldı. Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt, en az vakaların görüldüğü iller olarak açıklandı. İşte merak edilen tüm detaylar...

06.03.2021 18:51 - Son Güncelleme: 06.03.2021 19:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





