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İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de son durum ne? İşte haftalık harita...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de görülen vaka sayıları arttı. Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, en çok vaka görülen iller arasında yerini aldı. Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt, en az vakaların görüldüğü iller olarak açıklandı. İşte merak edilen tüm detaylar...

06.03.2021 18:51 - Son Güncelleme: 06.03.2021 19:05
İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de son durum ne? İşte haftalık harita...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı paylaştı.

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İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de son durum ne? İşte haftalık harita...

Bakan Koca'nın, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" mesajıyla paylaştığı haritada, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki veriler yer aldı.

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de son durum ne? İşte haftalık harita...

EN YÜKSEK VAKA GÖRÜLEN İLLER
Buna göre 100 bin nüfusta en yüksek vaka görülen ilk 5 il Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon oldu.

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de son durum ne? İşte haftalık harita...

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
En az vaka görülen iller sıralaması ile Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt olarak oluştu.

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de son durum ne? İşte haftalık harita...

İşte illerdeki son durum...


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