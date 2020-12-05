Hafta sonu kısıtlamasında ilk gün! Cadde ve sokaklar bomboş kaldı
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar, boş kaldı. işte yurdun dört bir yanından kısıtlama manzaraları.
İSTANBUL
Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Meydan, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Otellerinden çıkan turistler bavulları ile İstiklal Caddesi'nde yürüdü.
ADANA
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana'daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin işlek meydanları ise insanların olmamasıyla birlikte sokak hayvanlarına kaldı. Kısıtlama genelgesinde sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkma olanağını değerlendiren bazı hayvanseverler ise caddelerde güvercinleri besledi.
ANTALYA
Antalya'da vatandaşlar dün akşam evlerine kapanırken, kısıtlamanın ilk gününde kentin en işlek meydan ve caddeleri sessizliğe büründü. Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesinde kısıtlamadan muaf tutulanlar dışında kimsenin olmadığı gözlendi. Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.