SON DAKİKA: İzmir ve Balıkesir'i fırtına vurdu! Onlarca tekne battı çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Son dakika haberleri... Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir ve Balıkesir'de kuvvetli fırtına etkili oldu. İzmir'in Dikili ilçesinde ilk belirlemelere göre 25 balıkçı tekneleri battı. Fırtınanın etkisiyle taşan deniz Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı ve sahil şeridini su altında bıraktı. Fırtınanın etkili olduğu bir diğer kent olan Balıkesir'de ise Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi ve 30 tekne battı.

21.05.2021 15:20 - Son Güncelleme: 21.05.2021 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





