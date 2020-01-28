Manisa'da deprem paniği! Belediye Başkanı o anları anlattı: Hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi
Saat 14.26'da Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında; 'Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun' açıklamasında bulundu. Kırkağaç Belediye Başkanı İsmail Yaşar Gedüz de o anları anlattı: Geçenlerde olan 5.4'ten sonra devamlı sallanıyor. Binin üzerinde depremler oluştu. Ama bunların hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi.
Saat 14.26'da merkez üssü Manisa Kırkağaç olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.8, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak duyurdu.
Herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"