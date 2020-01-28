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Manisa'da deprem paniği! Belediye Başkanı o anları anlattı: Hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi

Saat 14.26'da Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında; 'Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun' açıklamasında bulundu. Kırkağaç Belediye Başkanı İsmail Yaşar Gedüz de o anları anlattı: Geçenlerde olan 5.4'ten sonra devamlı sallanıyor. Binin üzerinde depremler oluştu. Ama bunların hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi.

28.01.2020 16:52 - Son Güncelleme: 28.01.2020 16:57
Manisa'da deprem paniği! Belediye Başkanı o anları anlattı: Hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi

Saat 14.26'da merkez üssü Manisa Kırkağaç olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.8, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak duyurdu.

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Manisa'da deprem paniği! Belediye Başkanı o anları anlattı: Hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa'da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Manisa'da deprem paniği! Belediye Başkanı o anları anlattı: Hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.

Manisa'da deprem paniği! Belediye Başkanı o anları anlattı: Hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi

Herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Manisa'da deprem paniği! Belediye Başkanı o anları anlattı: Hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR HASAR SÖZKONUSU DEĞİL
Depremle ilgili canlı yayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." dedi.

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