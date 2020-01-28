Manisa'da deprem paniği! Belediye Başkanı o anları anlattı: Hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi

Saat 14.26'da Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında; 'Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun' açıklamasında bulundu. Kırkağaç Belediye Başkanı İsmail Yaşar Gedüz de o anları anlattı: Geçenlerde olan 5.4'ten sonra devamlı sallanıyor. Binin üzerinde depremler oluştu. Ama bunların hiçbiri bu kadar kuvvetli değildi.

28.01.2020 16:52 - Son Güncelleme: 28.01.2020 16:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





