Manisa, Aydın, İzmir, Bolu'da yangın! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar raporunu açıkladı: Yaralarımızı hızla saracağız

İzmir Karşıyaka Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , İskenderun'da farklı illerde devam eden yangınlarla ilgili hasar tespit verilerine ilişkin bilgi verdi.

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Kurum, Bakanlık personelinin sahada hasar tespit çalışmalarının sürdürdüğünü ve yangınların yaralarının hızla sarılacağını aktardı.

"İZMİR'DE 43 BİNA VE 45 BAĞIMSIZ BÖLÜM YIKIK"

Bakan Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.