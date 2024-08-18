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Manisa, Aydın, İzmir, Bolu'da yangın! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar raporunu açıkladı: Yaralarımızı hızla saracağız

Türkiye'nin günlerdir ciğerleri yanıyor. İzmir Karşıyaka, Urla, Manisa ve Bolu'da çıkan yangınlara karadan ve havadan müdahale edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurum "Antalya, Muğla yangınlarında tarihiminiz en büyük yangınlarında milletimize sözümüzü tuttuk. Bu yangınlarda da inşallah hızlıca yaralarımızı saracağız" dedi.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 14:34 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 14:34
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu’da yangın! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar raporunu açıkladı: Yaralarımızı hızla saracağız 1

İzmir Karşıyaka Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıklandı.

Manisa, Aydın, İzmir, Bolu’da yangın! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar raporunu açıkladı: Yaralarımızı hızla saracağız 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderun'da farklı illerde devam eden yangınlarla ilgili hasar tespit verilerine ilişkin bilgi verdi.

Manisa, Aydın, İzmir, Bolu’da yangın! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar raporunu açıkladı: Yaralarımızı hızla saracağız 3

Kurum, Bakanlık personelinin sahada hasar tespit çalışmalarının sürdürdüğünü ve yangınların yaralarının hızla sarılacağını aktardı.

"İZMİR'DE 43 BİNA VE 45 BAĞIMSIZ BÖLÜM YIKIK"
Bakan Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.

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