Depremin üzerinden tam 25 yıl geçti! Hayatını kaybedenler çeşitli noktalarda anıldı

Marmara bundan tam 25 yıl önce 7.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Çok sayıda kişinin hayatını yitirmesine sebep olan bu deprem, yüreklerde hala tazeliğini koruyor. Depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler merkez üssü Gölcük başta olmak dualarla anıldı.
Kocaeli'de 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin üzerinden çeyrek asır geçti. 45 saniye içerisinde Marmara Bölgesi'nin tamamında yıkıma ve 17 bin 480 kişinin ölümü ile 43 bin 953 kişinin yaralanmasına neden olan depremin kurbanları, depremin 25'inci yıl dönümünde anıldı.
Deprem anıtının da bulunduğu Gölcük ilçesi Kavaklı sahilinde düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Japonya, Pakistan ve Almanya konsolosları ile protokol üyeleri ve çok sayıda depremzede katıldı.
"HER 5 YILDA BİR 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMLE SARSILIYORUZ"
Anma töreninde konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, "Bundan tam 25 yıl önce gece yarısı saat 03.02'de 7.4 büyüklüğünde, gerçekten çok yıkıcı ve çok büyük bir depremle sarsıldık. Merkez üssü Kocaeli Gölcük'tü ama etkisi itibariyle tabii en az 10 vilayetimizi ve yaklaşık 16 milyon insanımızı etkiledi.