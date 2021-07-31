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Haberler Güncel Manavgat’taki orman yangınında metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi

Manavgat’taki orman yangınında metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangın hala kontrol altına alınamadı. Yangın, Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisinin üst tarafındaki ormanlık bölgeye kadar ilerledi. Dün gece Gebece ve Ahmetler mahallelerinde etkili olan yangında etkilenen 5'i orman personeli 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Ahmetler Mahallesi tahliye edilirken, kalacak yerleri olmayan vatandaşlar KYK yurduna yerleştirildi. Son dakika haberine göre orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2'si yaralandı.

31.07.2021 10:18 - Son Güncelleme: 31.07.2021 11:09
Manavgat’taki orman yangınında metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi

Manavgat'ın dört bir yanını saran alevler bu sabah saatlerinde de Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi yakınlarına kadar geldi. Tesisin üst tarafında bulunan ormanlık alandan yükselen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

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Manavgat’taki orman yangınında metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi

Kısa süre içerisinde alevler, ormanlık alanın büyük bölümünü kapladı. Alevler metrelerce yükselirken, rüzgarın etkisi ile 500 metreye kadar gidebilen alevli kozalaklar yangının büyümesine sebep oluyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manavgat’taki orman yangınında metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi



2 YANGIN İŞÇİSİNDEN ACI HABER
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2'si yaralandı. Dumandan etkilenen 4 işçi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Manavgat’taki orman yangınında metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi

KABUS 4. GÜNÜNDE
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 farklı noktada başlayan yangına müdahale sürüyor. Dün gece Gebece ve Ahmetler mahallelerinde etkili olan yangında etkilenen 5'i orman personeli 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manavgat’taki orman yangınında metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi

Ahmetler Mahallesi tahliye edilirken, kalacak yerleri olmayan vatandaşlar KYK yurduna yerleştirildi. Antalya'da orman yangını Manavgat'ın dışında Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde de sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde yangın bölgesinde incelemelerde bulunacak.