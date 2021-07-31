Manavgat’taki orman yangınında metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi
Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangın hala kontrol altına alınamadı. Yangın, Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisinin üst tarafındaki ormanlık bölgeye kadar ilerledi. Dün gece Gebece ve Ahmetler mahallelerinde etkili olan yangında etkilenen 5'i orman personeli 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Ahmetler Mahallesi tahliye edilirken, kalacak yerleri olmayan vatandaşlar KYK yurduna yerleştirildi. Son dakika haberine göre orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2'si yaralandı.
31.07.2021 10:18
- Son Güncelleme: 31.07.2021 11:09
Manavgat'ın dört bir yanını saran alevler bu sabah saatlerinde de Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi yakınlarına kadar geldi. Tesisin üst tarafında bulunan ormanlık alandan yükselen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.