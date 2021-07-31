Manavgat’taki orman yangınında metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi

Manavgat'ın dört bir yanını saran alevler bu sabah saatlerinde de Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi yakınlarına kadar geldi. Tesisin üst tarafında bulunan ormanlık alandan yükselen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.