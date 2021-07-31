Türkiye'nin şehit bebeği Bedirhan Mustafa ve annesi kalleş saldırının yıl dönümünde mezarı başında anıldı

'BURAYA GELİP ONLARLA KONUŞUYORUM'

Acısının hep taze olduğunu belirten Suudiye Demir, "3 sene oldu acı yine aynı acı. Acısı hiç bitmiyor. 3 senedir her zaman geliyoruz. Ziyaretimiz ve acımız hiç bitmiyor. İntikamımızı askerlerimiz, devletimiz alıyoruz. İnşallah teröristlerin kökünü kurutacaklar. Allah teröristleri kahretsin. Kızım şehit olduğu için gururlanıyorum ama acım hiç bitmiyor" dedi.

