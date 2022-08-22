Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü: Ahlat kutlamalara hazır! Cumhur İttifakı bir araya gelecek
Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Savaşı'nın bu yıl 951. yıl dönümü. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklere bakanlar, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve vatandaşlar da katılacak. Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta bir araya gelecek.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 sultan Alparslan Otağı, bu yıl 951. Yıldönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine hazırlandı. Bu yıl ki kutlama etkinlikleri festival tadında gerçekleştirilecek.
Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve Anadolu'nun tapusu olarak nitelendirilen Ahlat'ta Malazgirt Zaferi için hazırlıklar tamamlandı. 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, 23-26 Ağustos tarihlerinde okçuluk, atıcılık, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel oyunlar gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
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Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Bitlis Ahlat'ta ve 26 Ağustos'ta ise Muş, Malazgirt'te buluşacak. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve kuvvet komutanlarının da Ahlat ve Malazgirt kutlamalarına katılmaları bekleniyor.