E-devlet'ten isminizi ve soy isminizi değiştirebilirsiniz! Son tarihi kaçırmayın! Başvurular başladı! İşte e-devlet isim değişikliği başvuru detayları!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabileceğini duyurdu. Ad ve soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi. Peki, e-devlet isim değişikliği nasıl yapılır? E-devlet isim değişikliği başvurusu nasıl yapılır? İsim değişikliği nereden yapılır? İşte tüm merak edilenler...
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu. Ad ve soy ad değişikliği artık e-Devlet'ten de yapılabilecek. Bu durumuna ardından binlerce isim değiştirmek isteyen vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, e-devlet isim değişikliği nasıl yapılır? İsim değişikliği başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.
SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİ KAÇ DEFA YAPILIR?
Soyadı Değişikliği Davası Kaç Kere Açılabilir? Bu davanın sadece bir kez açılabileceğine ilişkin kanun hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu sebeple artık birden fazla soyadı değiştirme davası açılabilmektedir. Yani soyadı değişikliği davası açmak için bir sayı sınırlaması konulmamıştır.