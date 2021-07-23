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Malazgirt Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümüne hazırlanıyor

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin yapılacağı alanlarda at koşu sahası, okçuluk ve cirit alanları, geleneksel oyun grubu, güreş sahası, han ve oba çadırları ile 44 dükkan yapılıyor.

23.07.2021 12:25 - Son Güncelleme: 23.07.2021 12:25
Malazgirt Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümüne hazırlanıyor

Türklere Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un Malazgirt ilçesinde, şanlı zaferin 950. yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin yapılacağı alanda hazırlıklara başlandı.

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Malazgirt Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümüne hazırlanıyor

Bakanlar Kurulu kararıyla iki yıl önce "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" ilan edilen ilçenin Danişmentgazi Mahallesi'ndeki 238 hektar alanda, etaplar halinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Malazgirt Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümüne hazırlanıyor

Daha önce giriş kontrol ünitesi, yüzlerce araçlık otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı, spor ve oyun alanları, yürüyüş yolu ve dinlenme yerlerinin inşa edildiği parkta, yüz tanıma sistemli güvenlik kamera sistemi kuruldu, 160 bin metrekare alanda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması tamamlandı.

Malazgirt Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümüne hazırlanıyor

Parkta 4. etap çalışmaları kapsamında da bin kişilik tribünü olan at koşu sahası, okçuluk ve cirit alanları, geleneksel oyun grubu bölümü, peyzaj düzenlemesi, 500 kişilik tribünü olan güreş sahası, han ve oba çadırları ile 44 dükkanın yapım çalışmaları sürüyor.

Malazgirt Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümüne hazırlanıyor

26 Ağustos'ta yapılacak tören ve etkinliklerin Malazgirt'in tarihine yakışır, en görkemli şekilde kutlanması için parkta hummalı çalışmalar yürütülüyor.