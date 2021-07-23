Malazgirt Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümüne hazırlanıyor
Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin yapılacağı alanlarda at koşu sahası, okçuluk ve cirit alanları, geleneksel oyun grubu, güreş sahası, han ve oba çadırları ile 44 dükkan yapılıyor.
23.07.2021 12:25
- Son Güncelleme: 23.07.2021 12:25
Daha önce giriş kontrol ünitesi, yüzlerce araçlık otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı, spor ve oyun alanları, yürüyüş yolu ve dinlenme yerlerinin inşa edildiği parkta, yüz tanıma sistemli güvenlik kamera sistemi kuruldu, 160 bin metrekare alanda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması tamamlandı.