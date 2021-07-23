Başkan Erdoğan'ın kararıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii 1 yılda 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Geçen yıl 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii, yeni tip koronavirüse rağmen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görmeye devam etti. İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının birinci yılında 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olumsuz şartları bittikten sonra bu sayının daha da artacağını söyledi.
23.07.2021 11:27
- Son Güncelleme: 23.07.2021 11:29
İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii'nin geçen yıl 24 Temmuz'da yeniden ibadete açıldığını belirtti.
"Bu topraklar için ifade ettiği anlam çok büyük. Taşıdığı değer insanların buraya yönelmesine neden oluyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, açılışının birinci yılında ciddi manada büyük ilgi vardı. Açılışının ilk gününden itibaren camiye hem ulusal hem de uluslararası ziyaretler oldu. Bu ziyaretler sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadık.