Vav TV İzle

Başkan Erdoğan'ın kararıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii 1 yılda 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Geçen yıl 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii, yeni tip koronavirüse rağmen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görmeye devam etti. İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının birinci yılında 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olumsuz şartları bittikten sonra bu sayının daha da artacağını söyledi.

23.07.2021 11:27 - Son Güncelleme: 23.07.2021 11:29
Başkan Erdoğan'ın kararıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii 1 yılda 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii'nin geçen yıl 24 Temmuz'da yeniden ibadete açıldığını belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan'ın kararıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii 1 yılda 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Yeniden açılışının ardından vatandaşların camiye yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Yavuz, "Koronavirüs salgını nedeniyle belirlenen kurallarda camide görevlilerin yönlendirmesiyle vatandaşlar camiyi sorunsuz bir şekilde ziyaret etti." dedi.

Başkan Erdoğan'ın kararıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii 1 yılda 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Yavuz, bu caminin Türkiye ve İstanbul'un İslam yurdu mührünü taşıdığına dikkati çekerek, ülkenin ve bütün insanlığının önemli mekanlarından ve mabetlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Başkan Erdoğan'ın kararıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii 1 yılda 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Ayasofya'nın tüm insanlığın ortak değeri olduğunun altını çizen Yavuz, şöyle devam etti:

Başkan Erdoğan'ın kararıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii 1 yılda 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

"Bu topraklar için ifade ettiği anlam çok büyük. Taşıdığı değer insanların buraya yönelmesine neden oluyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, açılışının birinci yılında ciddi manada büyük ilgi vardı. Açılışının ilk gününden itibaren camiye hem ulusal hem de uluslararası ziyaretler oldu. Bu ziyaretler sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadık.