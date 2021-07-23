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SON DAKİKA: Şile'de ölümcül inat! Yasağa rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti

Son dakika haberleri... Şile'de vatandaşlar adeta ölümle dalga geçiyor. Yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Şile'de vatandaşların, yasağı ve polislerin uyarılarını hiçe sayarak yüzmeye devam ettikleri, plajda yoğunluk oluşturdukları görüldü.

23.07.2021 15:48 - Son Güncelleme: 23.07.2021 15:55
SON DAKİKA: Şile'de ölümcül inat! Yasağa rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti

Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla gün boyunca denize girmek yasaklanmıştı.

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SON DAKİKA: Şile'de ölümcül inat! Yasağa rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti

Kaymakamlıkça yapılan yazılı basın açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgilere göre, ilçemizde 23.07.2021 tarihinde rüzgarlar Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre olacağı tahmin edilmektedir" denilmişti.

SON DAKİKA: Şile'de ölümcül inat! Yasağa rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti

Polis ekiplerinin, plajda megafon ile anons yaparak vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardığı ancak uyarılara aldırış etmeyen vatandaşların deniz girme yasağına ve tüm uyarılara rağmen denize girerek yüzmeye devam ettikleri görüldü.

SON DAKİKA: Şile'de ölümcül inat! Yasağa rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti

Bazı vatandaşlar ise canlarını hiçe sayarak küçük çocuklarıyla birlikte denize girmeye devam etti.

SON DAKİKA: Şile'de ölümcül inat! Yasağa rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti

Öte yandan, dün Şile'de denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu.