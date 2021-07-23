SON DAKİKA: Şile'de ölümcül inat! Yasağa rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti
Son dakika haberleri... Şile'de vatandaşlar adeta ölümle dalga geçiyor. Yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Şile'de vatandaşların, yasağı ve polislerin uyarılarını hiçe sayarak yüzmeye devam ettikleri, plajda yoğunluk oluşturdukları görüldü.
23.07.2021 15:48
- Son Güncelleme: 23.07.2021 15:55
Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla gün boyunca denize girmek yasaklanmıştı.