Malazgirt savaşı böyle kazanıldı! Sultan Alparslan'ın tarihi değiştiren Kurt Kapanı taktiği

Türklerin Anadolu'nun kapısını aralaması anlamına gelen 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muhaberesi'nin bugün yıl dönümü... Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan'ın ordusuyla birlikte Cuma namazını kıldıktan sonra "Ölürsem kefenim olsun" dediği beyaz bir elbiseyle askerin karşısına çıkıp ünlü konuşmasını yaptıktan sonra ilk hücum başlatıldı ve Bizans ağır yenilgiye uğratıldı. Bizans ordusu dağıtıldı ve Türkler bu zaferin ardından Anadolu içlerine akarak, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerledi. Bizans İmparatorluğu'na karşı kazanılan bu savaş, 1453 yılında İstanbul'un fethine kadar yeni devirler açmaya devam etti. Peki Malazgirt savaşı nasıl kazanıldı? Sultan Alparslan'ın tarihi değiştiren Kurt Kapanı taktiği neydi? İşte Malazgirt Zaferi tarihine dair bilgiler...

26.08.2019 12:09 - Son Güncelleme: 26.08.2019 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





