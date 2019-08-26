Malazgirt savaşı böyle kazanıldı! Sultan Alparslan'ın tarihi değiştiren Kurt Kapanı taktiği
Türklerin Anadolu'nun kapısını aralaması anlamına gelen 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muhaberesi'nin bugün yıl dönümü... Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan'ın ordusuyla birlikte Cuma namazını kıldıktan sonra "Ölürsem kefenim olsun" dediği beyaz bir elbiseyle askerin karşısına çıkıp ünlü konuşmasını yaptıktan sonra ilk hücum başlatıldı ve Bizans ağır yenilgiye uğratıldı. Bizans ordusu dağıtıldı ve Türkler bu zaferin ardından Anadolu içlerine akarak, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerledi. Bizans İmparatorluğu'na karşı kazanılan bu savaş, 1453 yılında İstanbul'un fethine kadar yeni devirler açmaya devam etti. Peki Malazgirt savaşı nasıl kazanıldı? Sultan Alparslan'ın tarihi değiştiren Kurt Kapanı taktiği neydi? İşte Malazgirt Zaferi tarihine dair bilgiler...
Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu sağlayan Dandanakan Savaşı'ndan (1040) sonra Merv şehrinde toplanan büyük kurultayda alınan kararlar çerçevesinde batı yönünde büyük fetih hareketleri başladı.
MALAZGİRT'E DOĞRU
Bunun üzerine Romen Diyojen, doğrudan İran'a ulaşıp Selçuklu başkentini ele geçirerek sorunu kökünden halletmek için öncekilerden daha güçlü bir orduyla yola çıktı. 200 bin kişilik ordu Peçenek, Uz, Kıpçak ve Hazar Türkleri ile İslav, Alman, Bulgar, Frank, Ermeni ve Gürcüler'den oluşturuldu ve güçlü silahlarla donatıldı. Bu sırada Selçuklu Sultanı Alparslan Suriye'de idi.
MALAZGİRT SAVAŞI ÖNCESİ
Sultan Alparslan Fatimîler ile meşgul iken gelen Bizans elçisi İmparatorun Menbiç'e karşılık Ahlat ve Malazgirt'in iadesini istediğini bildirdi. Bizans İmparatorunun büyük bir orduyla ilerlediği haber alan Sultan, elçiyi sert bir cevapla geri gönderdikten sonra seferini yarıda kesip Musul'a yöneldi, yorgun ve yaşlı askerlerini terhis ederek taze kuvvetlerle Anadolu'ya geçti. Silvan'da iken İmparatorun Malazgirt Kalesi'ni zaptedip halkı kılıçtan geçirdiğini öğrenince Ahlat'a doğru yola çıktı. İmparatorun arkasını güvence altına almak amacıyla Ahlat'a gönderdiği birlikler Ahlat Selçuklu Garnizonu kumandanı Emîr Sunduk tarafından bozguna uğratıldı.
AYNI İDEALE HİZMET EDEN ORDU
Çeşitli milletlerden oluşması sebebiyle birlikten mahrum 200 bin kişilik Bizans ordusuna karşılık Selçuklu ordusu aynı ideale hizmet eden yaklaşık 50 bin kişilik Müslüman Türkler'den ibaretti. Sultan Alparslan'ın beraberinde Gevherâyin, Afşin, Sav Tegin, Sunduk ve Ay Tegin gibi Anadolu'yu ve Bizans'ı iyi tanıyan tecrübeli akıncı beyleriyle Artuk, Tutak, Dânişmend, Saltuk, Mengücük, Çavlı, Çavuldur ve Porsuk gibi Selçuklu devletinin değerli emîrleri bulunuyordu.