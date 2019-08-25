Yeni fotoğraflar geldi... Münbiç sınırında eller tetikte! ÖSO'dan 'hazırız' mesajı

Türkiye'nin kendilerine verdiği destek ile artık Türkmenlerin 4 bin kilometrekareyi aşkın alanda güven içinde yaşam sürdüğünü belirten Şıhlı, "Türkiye'ye çok müteşekkiriz ve her türlü harekatta yine Türk askeri ile omuz omuza savaşmaya hazırız. Bizim isteğimiz hepimiz için tehdit olan teröristleri Menbiç sınırından ve diğer bölgelerden yok etmektir. Bunun için de Türkiye'nin başlatacağı bir harekat için sabırsızca bekliyoruz. İnşallah bu gerçekleşir ve buralar teröristlerden kurtulur" dedi.