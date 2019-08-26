Haberler Web TV Malazgirt savaşı böyle kazanıldı! Sultan Alparslan'ın tarihi değiştiren 'Kurt Kapanı' taktiği

Malazgirt savaşı böyle kazanıldı! Sultan Alparslan'ın tarihi değiştiren 'Kurt Kapanı' taktiği

26.08.2019 12:37

Türklerin Anadolu'nun kapısını aralaması anlamına gelen 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muhaberesi'nin bugün yıl dönümü... Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan'ın ordusuyla birlikte Cuma namazını kıldıktan sonra "Ölürsem kefenim olsun" dediği beyaz bir elbiseyle askerin karşısına çıkıp ünlü konuşmasını yaptıktan sonra ilk hücum başlatıldı ve Bizans ağır yenilgiye uğratıldı. Bizans ordusu dağıtıldı ve Türkler bu zaferin ardından Anadolu içlerine akarak, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerledi. Bizans İmparatorluğu'na karşı kazanılan bu savaş, 1453 yılında İstanbul'un fethine kadar yeni devirler açmaya devam etti. Peki Malazgirt savaşı nasıl kazanıldı? Sultan Alparslan'ın tarihi değiştiren Kurt Kapanı taktiği neydi? İşte Malazgirt Zaferi tarihine dair bilgiler...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları