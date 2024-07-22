Mahra Melin'in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis'te yaşananları anlattı: "Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP'li değiliz"

Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar ve babası Murat Pınar, kızlarının son sözlerini, yaşadıkları acıyı ve CHP'liler tarafından uğradıkları saldırıyı anlattı.
Anne Derya Pınar, TBMM'de sokak köpeklerine yönelik düzenlenen görüşmede CHP'liler tarafından saldırıya uğraması hakkında "Kadın haklarını savunuyoruz' diyorlar ama acılı bir kadına şiddet uyguladılar. CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok" dedi.
Acılı baba Murat Pınar ise "İnsanın değil de köpeğin vekili gibi davrandılar. CHP köpekleri savunan halktan uzak bir parti oldu. Ben bu tavırlarını 2 yıldır biliyordum, gerçek yüzlerini tüm Türkiye gördü" diye konuştu.