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Mahra Melin'in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis'te yaşananları anlattı: "Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP'li değiliz"

TBMM'de 'başıboş sokak köpeği' sorununun masaya yatırıldığı komisyonda CHP, TİP ve DEM'lilerin saldırısına uğrayan Mahra Melin Pınar'ın acılı ailesi "CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok" diyerek veryansın etti. "Şimdiki CHP halkın partisi değil" diyen baba Murat Pınar, "Benim acıma karşı tutundukları tavırdan sonra artık CHP'li değilim" ifadelerini kullandı. Anne Derya Pınar ise "Kadın haklarını savunuyoruz' diyorlar ama acılı bir kadına şiddet uyguladılar" dedi. Pınar ailesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşme talebini de "Bugüne kadar yanımızda olmadınız. Bundan sonra da olamazsınız" diyerek reddetti.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 07:00 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 07:04
Mahra Melin’in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis’te yaşananları anlattı: Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP’li değiliz 1

Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar ve babası Murat Pınar, kızlarının son sözlerini, yaşadıkları acıyı ve CHP'liler tarafından uğradıkları saldırıyı anlattı.


Mahra Melin’in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis’te yaşananları anlattı: Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP’li değiliz 2
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Anne Derya Pınar, TBMM'de sokak köpeklerine yönelik düzenlenen görüşmede CHP'liler tarafından saldırıya uğraması hakkında "Kadın haklarını savunuyoruz' diyorlar ama acılı bir kadına şiddet uyguladılar. CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok" dedi.

Mahra Melin’in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis’te yaşananları anlattı: Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP’li değiliz 3

Acılı baba Murat Pınar ise "İnsanın değil de köpeğin vekili gibi davrandılar. CHP köpekleri savunan halktan uzak bir parti oldu. Ben bu tavırlarını 2 yıldır biliyordum, gerçek yüzlerini tüm Türkiye gördü" diye konuştu.

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