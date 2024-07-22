Mahra Melin'in son sözleri ne oldu? Acılı aile Meclis'te yaşananları anlattı: "Ölen çocukların köpek kadar değeri yok artık CHP'li değiliz"

Anne Derya Pınar , TBMM'de sokak köpeklerine yönelik düzenlenen görüşmede CHP 'liler tarafından saldırıya uğraması hakkında "Kadın haklarını savunuyoruz' diyorlar ama acılı bir kadına şiddet uyguladılar. CHP için ölen çocukların köpek kadar değeri yok" dedi.

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Acılı baba Murat Pınar ise "İnsanın değil de köpeğin vekili gibi davrandılar. CHP köpekleri savunan halktan uzak bir parti oldu. Ben bu tavırlarını 2 yıldır biliyordum, gerçek yüzlerini tüm Türkiye gördü" diye konuştu.



