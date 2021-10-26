Mahmut Özer 9 günlük tatil tarihini açıkladı! Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Okulların tatile gireceği tarih belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl yakın süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler nihayet Eylül ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılına yüz yüze başladı. Derslere ilk aranın verileceği tarih netleşti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil ne zaman? sorularının yanıtlarını verdi. Yeni yılık MEB takviminde de tüm detaylar yer alıyor. İşte 2021-2022 MEB çalışma takvimi ve Bakan Özer'in açıklamaları...