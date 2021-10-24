HAVA DURUMU | Kar geliyor! Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den son dakika açıklaması
Cumartesi günü güneşli havanın tadını çıkaranlar bugün sabah yağmur ve soğuk hava ile karşılaştı. Yarın işe gitmek için hazırlananlar havanın nasıl olacağını merak ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir açıklama geldi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışların görüleceği, yağışların 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.
Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
KARADENİZ İÇİN İÇİN YENİ UYARI
Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
DOĞU ANADOLU'DA KAR
Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölge genelinde, gece yarısından itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük sıcaklık Ağrı'da 1, Erzincan'da 3, Iğdır ve Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 1 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 24, Iğdır'da 22, Erzincan'da 21, Ağrı'da 18, Erzurum ve Kars'ta 17, Ardahan'da 14 derece olması bekleniyor.
MARMARA'DA YOĞUN SİS DENİZ TRAFİĞİNİ AKSATTI
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis deniz trafiğinde aksamalara neden oldu. Çanakkale Boğazı'nın bir süre trafiği kapatılması nedeniyle gemiler Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirledi.