HAVA DURUMU | Kar geliyor! Bu geceye dikkat! Meteoroloji’den son dakika açıklaması

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.



KARADENİZ İÇİN İÇİN YENİ UYARI

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.