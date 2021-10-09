Mafya lideri Afganistan uyruklu Sergen Ahmedi ve "Lions-Cartel" çetesi İstanbul'da yakalandı
Son dakika haberine göre Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen "Lions-Cartel" isimli uyuşturucu ve organize suç örgütü lideri Afganistan uyruklu Sergen Ahmedi ve 4 örgüt üyesi Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı. Ahmedi ve çete üyesi oldukları belirtilen l J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. lobide gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
09.10.2021 11:23
- Son Güncelleme: 09.10.2021 11:34
Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen, uyuşturucu ve organize suç çetesi 'Lions-Cartel'in Afganistan uyruklu lideri Sergen Ahmedi sınır dışı edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sergen Ahmedi'nin Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığını belirledi.