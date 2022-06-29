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Liderler zirvesi devam ederken dikkat çeken gelişme! NATO 441.04'ün komutası İspanya’dan, Türkiye’ye geçti

NATO Liderler Zirvesi Madrid'de devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası düzenlenen törenle bir yıl süreyle Türkiye'ye devredildi.

29.06.2022 20:43 - Son Güncelleme: 29.06.2022 20:59
Liderler zirvesi devam ederken dikkat çeken gelişme! NATO 441.04’ün komutası İspanya’dan, Türkiye’ye geçti

NATO Lider Zirvesi, Madrid'de devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.


Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda NATO çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti grubu 441.04 komuta görevi değişim töreni gerçekleşti.

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Liderler zirvesi devam ederken dikkat çeken gelişme! NATO 441.04’ün komutası İspanya’dan, Türkiye’ye geçti


NATO'nun mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti görev grubu 441.04'ün komutası Türkiye'ye geçti.

Liderler zirvesi devam ederken dikkat çeken gelişme! NATO 441.04’ün komutası İspanya’dan, Türkiye’ye geçti

Planlı faaliyetler çerçevesinde NATO üyesi ülkelerin ev sahipliğinde icra edilecek mayın harbi tatbikatlarına iştirak edilecek ve kıyıdaş ülkeler ile ikili deniz eğitimleri gerçekleştirilecek.

Liderler zirvesi devam ederken dikkat çeken gelişme! NATO 441.04’ün komutası İspanya’dan, Türkiye’ye geçti

Törende, NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 Komutanı Albay Yusuf Karagülle görevi devralırken, SNMCMG-2 Komodorunun forsu Sancak Gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş'a bando eşliğinde toka edildi.

Liderler zirvesi devam ederken dikkat çeken gelişme! NATO 441.04’ün komutası İspanya’dan, Türkiye’ye geçti

NATO'nun mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti görev grubu 441.04 ün komutası 29 Haziran 2022 tarihinden 1 Temmuz 2023 tarihine kadar Türk Deniz kuvvetleri komutanlığı tarafından icra edilecek.

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