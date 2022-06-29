Liderler zirvesi devam ederken dikkat çeken gelişme! NATO 441.04'ün komutası İspanya’dan, Türkiye’ye geçti
NATO Liderler Zirvesi Madrid'de devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası düzenlenen törenle bir yıl süreyle Türkiye'ye devredildi.
29.06.2022 20:43 - Son Güncelleme: 29.06.2022 20:59
Planlı faaliyetler çerçevesinde NATO üyesi ülkelerin ev sahipliğinde icra edilecek mayın harbi tatbikatlarına iştirak edilecek ve kıyıdaş ülkeler ile ikili deniz eğitimleri gerçekleştirilecek.
Törende, NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 Komutanı Albay Yusuf Karagülle görevi devralırken, SNMCMG-2 Komodorunun forsu Sancak Gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş'a bando eşliğinde toka edildi.
NATO'nun mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti görev grubu 441.04 ün komutası 29 Haziran 2022 tarihinden 1 Temmuz 2023 tarihine kadar Türk Deniz kuvvetleri komutanlığı tarafından icra edilecek.