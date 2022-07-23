Maaş farkı ÖDEME TAKVİMİ ve TABLOSU! SSK, Bağ-Kur, 4C emeklileri müjde! Maaş farkı ödemeleri başladı! O tarihte hesapta olacak!
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş farkarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte maaş farkı ödeme tablsou ve konu hakkında detaylar...
23.07.2022 09:41 - Son Güncelleme: 23.07.2022 09:41
Maaş farkları ile zamlı memur maaşları ve emekli ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara aktarılmıştı. SSK için maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise merak ediliyordu. Peki, Maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkları yattı mı? Maaş farkı ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler...
DUL-YETİM AYLIĞI ORANA GÖRE HESAPLARA YATRILACAK
Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlar için de egrekli zam gerçekleşti. Dul ve yetim maaşı alanlara %42,35 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı göz önünde bulundurulduğunda ise
-%50 dul ve yetim aylığı alanlar: 1.750 TL
-%75 dul ve yetim aylığı alanlar: 2.625 TL
-%25 dul ve yetim aylığı alanlar:875 TL alacak.
Bu hesaplamalara maaş farkları da dahil olacxak.