Maaş farkı ÖDEME TAKVİMİ ve TABLOSU! SSK, Bağ-Kur, 4C emeklileri müjde! Maaş farkı ödemeleri başladı! O tarihte hesapta olacak!

Maaş farkları ile zamlı memur maaşları ve emekli ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara aktarılmıştı. SSK için maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise merak ediliyordu. Peki, Maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkları yattı mı? Maaş farkı ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler...