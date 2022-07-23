Vav TV İzle
Haberler Güncel Maaş farkı ÖDEME TAKVİMİ ve TABLOSU! SSK, Bağ-Kur, 4C emeklileri müjde! Maaş farkı ödemeleri başladı! O tarihte hesapta olacak!

Maaş farkı ÖDEME TAKVİMİ ve TABLOSU! SSK, Bağ-Kur, 4C emeklileri müjde! Maaş farkı ödemeleri başladı! O tarihte hesapta olacak!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş farkarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte maaş farkı ödeme tablsou ve konu hakkında detaylar...

takvim.com.tr
23.07.2022 09:41 - Son Güncelleme: 23.07.2022 09:41
Maaş farkı ÖDEME TAKVİMİ ve TABLOSU! SSK, Bağ-Kur, 4C emeklileri müjde! Maaş farkı ödemeleri başladı! O tarihte hesapta olacak!

Maaş farkları ile zamlı memur maaşları ve emekli ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara aktarılmıştı. SSK için maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise merak ediliyordu. Peki, Maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkları yattı mı? Maaş farkı ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maaş farkı ÖDEME TAKVİMİ ve TABLOSU! SSK, Bağ-Kur, 4C emeklileri müjde! Maaş farkı ödemeleri başladı! O tarihte hesapta olacak!

Haziran ayı enflasyon rakamları büyük bir ilgiyle bekleniyordu. Memura yapılan zam enflasyon oranının ardından %41,69 olarak belirlendi. Emekli zammı ise %42,35 oranında gerçekleşti. Bu hesaplara göre ise emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

Maaş farkı ÖDEME TAKVİMİ ve TABLOSU! SSK, Bağ-Kur, 4C emeklileri müjde! Maaş farkı ödemeleri başladı! O tarihte hesapta olacak!

TÜİK tarafından enflasyon rakamının yüzde 4,98 olarak açıklanmasıyla emekli ve memur zammı da gerçekleşti. İkramiyeler de bayram öncesinde vatandaşların hesabına yatırıldı. En düşük emekli aylığında ise %133 artış gerçekleşti.

Maaş farkı ÖDEME TAKVİMİ ve TABLOSU! SSK, Bağ-Kur, 4C emeklileri müjde! Maaş farkı ödemeleri başladı! O tarihte hesapta olacak!

En düşük emekli esnaf emeklisi maaşı 2.948 liradan 4.686 liraya çıktı. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise maaş 3.292 liradan 4.703 liraya yükseldi.

Maaş farkı ÖDEME TAKVİMİ ve TABLOSU! SSK, Bağ-Kur, 4C emeklileri müjde! Maaş farkı ödemeleri başladı! O tarihte hesapta olacak!

DUL-YETİM AYLIĞI ORANA GÖRE HESAPLARA YATRILACAK

Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlar için de egrekli zam gerçekleşti. Dul ve yetim maaşı alanlara %42,35 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı göz önünde bulundurulduğunda ise

-%50 dul ve yetim aylığı alanlar: 1.750 TL

-%75 dul ve yetim aylığı alanlar: 2.625 TL

-%25 dul ve yetim aylığı alanlar:875 TL alacak.

Bu hesaplamalara maaş farkları da dahil olacxak.

SON DAKİKA