Lüks villaya şok baskın! Tomar tomar para bulundu

Özel harekatçıların bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırması dikkat çekti. Narkotik köpeği Rona'nın da katıldığı operasyonda toplamda 850 gram metamfetamin, 90 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabanca ait çok sayıda fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 38 bin Türk lirası ile bir miktar döviz ve uyuşturucu madde naklinde kullanıldığı tahmin edilen lüks bir araç ele geçirildi.