LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | En güzel, pratik, lezzetli kavurma tarifi! Kurban etinden kavurma nasıl yapılır?
Kurban Bayramı'nda sofraların vazgeçilmezi olan kavurma, lezzeti ve özel hazırlanışıyla büyük bir beğeni toplamaktadır. İşte en pratik ve en lezzetli kavurma tarifi için püf noktaları... Kavurma için en uygun et, genellikle koyun veya dana etidir. Tercihinize göre yağlı veya yağsız et kullanabilirsiniz. Etin kalitesine dikkat etmek, kavurmanın lezzeti için önemlidir. Etin parçalarını küçük ve eşit boyutlarda kesmeye özen gösterin. Bu, etin eşit şekilde pişmesini sağlar. Aynı zamanda fazla yağları etten ayırarak daha lezzetli bir kavurma elde edebilirsiniz.
Kurban Bayramı'nda sevilerek tüketilen yiyeceklerin en başında kavurma yer alıyor. Peki, kavurma tarifi nedir, kavurma nasıl yapılır? En pratik, güzel, lezzetli kavurma nasıl yapılır?
KAVURMA PÜF NOKTALARI NELER?
-Etlerin sert olmasını istemiyorsanız içerisine tuz ve baharatları en son eklemenizi tavsiye ederiz.
-Kavurma için en çok kullanılan et kuzu etidir. Ancak söz konusu kurban bayramı olduğunda kavurmanızı kuzudan da koyundan da dana etinden de yapabilirsiniz. Çünkü etler taze olduğu için pişirmesi de kolay ve zahmetsiz olacaktır.
-Koyun etinden kavurma yapacaksanız kendi yağında, çok kızgın ateşte pişirebilirsiniz. Dana etini ise yeteri kadar su ve yağ ekleyerek uzun sure pişirmeniz gerekir.
-Kavurma yaparken kullanacağımız etin biraz yağlı olması kavurmanın lezzetli olması için gereklidir. Bu sebeple kurban etinizi temizlerken tüm yağı almamanızda fayda var.
LOKUM GİBİ KAVURMA NASIL YAPILIR?
Kurban bayramında kavurmayı dana etinden yapıyorsanız pişmesi ve yumuşak olması koyun etine göre biraz zahmetli olabilir.
-Ayrıca hemen kesildiği gün değil de en azından bir gün dolapta beklemiş eti kavurma yaparsanız istediğiniz yumuşaklığı elde edebilirsiniz.
-Yukarıda bahsettiğimiz önce kızgın ateş sonra orta ateşe dikkat ederseniz kavurmanız yumuşak olur.
KURBANDA KAVURMA NASIL SAKLANIR?
-Kurban bayramından sonra da taze ve lezzetli bir şekilde kavurma tüketmek istiyorsanız kavurmanızı saklayabilirsiniz.
-Kavurmanızı pişirdikten sonra ayrı bir tencerenin içerisinde iç yağı eritip, kavurmanın olduğu kabın içerisine boşaltın. Yağ donduktan sonra kavurmanızı buzlukta veya dolabınızın bir gözünde saklayabilirsiniz.