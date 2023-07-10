Litvanya'da NATO hareketliliği! Vilnius'ta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Türk uçakları, NATO Zirvesi'nin güvenliği için görevde
NATO ülkelerinin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geliyor. Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak üyeliği henüz onaylanmayan İsveç ve Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Zirve kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin güvenliği için görev yapıyor. Aynı zamanda Almanya'ya ait Patriot uzun menzilli hava savunma sistemi bataryaları, Vilnius Havalimanı'na konuşlandırıldı. Litvanya güvenlik birimleri, AB ülkeleri dışındaki sınırlarda çitler ve sınır devriyeleri gibi çeşitli güvenlik önlemlerini artırdı.
NATO Zirvesi 11-12 Temmuz'da Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta düzenlenecek.
31 ÜLKE KATILIYOR
Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak henüz onaylanmayan İsveç ile Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak.
Sovyetler Birliği'nden 1990'da ayrılan ilk cumhuriyet olan ve 2004'te İttifak'a katılan Litvanya'da konuşulacak konuların başında Rusya ile arasındaki savaş devam eden Ukrayna geliyor.
UKRAYNA İLE İLİŞKİLER KONUŞULACAK
Ukrayna başlığında, bu ülkeye gelecek birkaç yılı kapsayacak ve elindeki Sovyet dönemi malzemeleri NATO standartlarına getirecek şekilde askeri desteğin artırılması, Ukrayna ile siyasi ilişkilerin yukarı taşınarak NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulması ve bunun ilk toplantısını yapması, ayrıca Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri bulunuyor.