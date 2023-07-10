Deniz Akkaya CHP ve LGBT terörünü bombaladı: Atatürkçüyüm diye LGBT’nin her yaptığını korumak zorunda değilim
LGBT terörü, küresel sermayenin de desteğini arkasına alarak bir virüs gibi yayılıyor. LGBT'ye tepkiler çığ gibi devam ederken Sanatçı Deniz Akkaya, katıldığı bir televizyon programında Atatürkçü olduğunu ancak bundan dolayı CHP'li olmak ve LGBT sapkınlığını savunmak zorunda olmadığını söyledi. Akkaya "Ben, Atatürkçüyüm diye CHP'li olmak zorunda değilim, her gün Halk TV de seyretmek zorunda değilim, LGBT'nin her yaptığını korumak zorunda da değilim." dedi. İşte detaylar...
Küresel sermayenin desteği ile her geçen gün biraz daha büyüyen LGBT terörünün korkunç boyututa ulaştı. Bir programa konuk olan ünlü şarkıcı Deniz Akkaya sert söylemleriyle CHP ve LGBT terörünne adeta isyan etti.
Kendisine yöneltilen sorulara yine kendine has yanıtlar veren Deniz Akkaya, sert çıkışlarıyla dikkat çekti.
CHP'li bir aileden geldiğini belirten Deniz Akkaya kendisinin 'Atatürkçü' olduğunu dile getirerek ikisinin arasındaki farkı açıkladı ve sitem etti.
LGBT terörüne karşı olduğunun da altını çizen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.Arafta Sorular programına katılan Deniz Akkaya, Atatürkçü olduğu için CHP'li olmak zorunda olmadığını vurgularken, "Atatürk'ün ekmeğini yiyorsa ona layık davranacak" ifadelerini aktardı.