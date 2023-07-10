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Deniz Akkaya CHP ve LGBT terörünü bombaladı: Atatürkçüyüm diye LGBT’nin her yaptığını korumak zorunda değilim

LGBT terörü, küresel sermayenin de desteğini arkasına alarak bir virüs gibi yayılıyor. LGBT'ye tepkiler çığ gibi devam ederken Sanatçı Deniz Akkaya, katıldığı bir televizyon programında Atatürkçü olduğunu ancak bundan dolayı CHP'li olmak ve LGBT sapkınlığını savunmak zorunda olmadığını söyledi. Akkaya "Ben, Atatürkçüyüm diye CHP'li olmak zorunda değilim, her gün Halk TV de seyretmek zorunda değilim, LGBT'nin her yaptığını korumak zorunda da değilim." dedi. İşte detaylar...

10.07.2023 12:35 - Son Güncelleme: 10.07.2023 13:28
Deniz Akkaya’dan LGBT terörü ve CHP’li söylemine tepki : Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim...

Küresel sermayenin desteği ile her geçen gün biraz daha büyüyen LGBT terörünün korkunç boyututa ulaştı. Bir programa konuk olan ünlü şarkıcı Deniz Akkaya sert söylemleriyle CHP ve LGBT terörünne adeta isyan etti.

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Deniz Akkaya’dan LGBT terörü ve CHP’li söylemine tepki : Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim...

Kendisine yöneltilen sorulara yine kendine has yanıtlar veren Deniz Akkaya, sert çıkışlarıyla dikkat çekti.

Deniz Akkaya’dan LGBT terörü ve CHP’li söylemine tepki : Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim...

CHP'li bir aileden geldiğini belirten Deniz Akkaya kendisinin 'Atatürkçü' olduğunu dile getirerek ikisinin arasındaki farkı açıkladı ve sitem etti.

Deniz Akkaya’dan LGBT terörü ve CHP’li söylemine tepki : Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim...

LGBT terörüne karşı olduğunun da altını çizen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.Arafta Sorular programına katılan Deniz Akkaya, Atatürkçü olduğu için CHP'li olmak zorunda olmadığını vurgularken, "Atatürk'ün ekmeğini yiyorsa ona layık davranacak" ifadelerini aktardı.

Deniz Akkaya’dan LGBT terörü ve CHP’li söylemine tepki : Atatürkçüyüm diye CHP’li olmak zorunda değilim...

Elönü'nün "Programın başında dedin ki, ailem CHP'li ben de..." cümlelerini yarıda kesen Akkaya, "Ne kadar güzel bir konuya değindin." diyerek açıklamalarına başladı.

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