Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı açıklandı! İşte o veriler...
Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı açıklandı. Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları yeniden endişelerin yükselmesine neden oldu. Peki corona virüs en fazla nerelerde ve nasıl bulaşıyor. İşte corona virüsün bulaşma riskiyle ilgili çarpıcı veriler....
19.06.2020 15:47
- Son Güncelleme: 19.06.2020 15:57
Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları yeniden endişelerin yükselmesine neden oldu. Covid-19'dan korunmada maske ve mesafenin yeterli olmadığını, ek tedbirlerin de mutlaka alınması gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin virüs ile ilgili, özellikle de Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili yeni verilerine dikkat çekti..
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