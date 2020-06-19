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Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı açıklandı! İşte o veriler...

Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı açıklandı. Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları yeniden endişelerin yükselmesine neden oldu. Peki corona virüs en fazla nerelerde ve nasıl bulaşıyor. İşte corona virüsün bulaşma riskiyle ilgili çarpıcı veriler....

19.06.2020 15:47 - Son Güncelleme: 19.06.2020 15:57
Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı açıklandı! İşte o veriler...

Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları yeniden endişelerin yükselmesine neden oldu. Covid-19'dan korunmada maske ve mesafenin yeterli olmadığını, ek tedbirlerin de mutlaka alınması gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin virüs ile ilgili, özellikle de Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili yeni verilerine dikkat çekti..

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Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı açıklandı! İşte o veriler...

VİRÜS YÜZEYLERDEN BULAŞIYOR MU?
Virüsün yüzeylerden bulaşıp bulaşmadığı en çok konuşulan konulardan biri oldu. Çıkan haberlerde eldiven satışlarında patlamalar yaşandı. İşte yüzeylerden virüsün bulaşma riski....

Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı açıklandı! İşte o veriler...

Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük, ama yine de sıfır değil. Covid-19 bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra elinizi ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize değdirmenizle bu virüse yakalanabilirsiniz. Ancak bunun, virüsün bulaşması için ana yol olmadığı düşünülüyor..

Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı açıklandı! İşte o veriler...

AÇIK HAVA
Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük..

Koronavirüsün nerelerde daha hızlı bulaştığı açıklandı! İşte o veriler...

ÇOK YÜKSEK
Ofis, dini mekanlar, sinema veya tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda bir araya gelinmesi halinde bulaşma riski çok yüksek..

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