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Liderlerin hayallerini 19 yılda gerçekleştiren lider: Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'nin kaderini değiştirmek için 14 Ağustos 2001'de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi, 19'uncu yaşını kutluyor. 2002'de girdiği ilk seçimde tek başına iktidara gelen AK Parti, aradan geçen 18 senede Erdoğan liderliğinde çok önemli işlere imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aradan geçen bu süreçte Türkiye tarihine damga vurmuş önemli isimlerin hayallerini tek tek hayata geçirdi. AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın hazırlattığı çalışmaya göre AK Parti ile birlikte Türkiye'nin çehresini değiştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'dan Adnan Menderes'e, Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Alparslan Türkeş'e ve Turgut Özal'a kadar Türk siyasi hayatının önemli liderlerinin vaatlerini tek tek gerçekleştirdi.

11.08.2020 16:08 - Son Güncelleme: 11.08.2020 16:08
Liderlerin hayallerini 19 yılda gerçekleştiren lider: Recep Tayyip Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 14 Ağustos 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, önüne konulan her türlü engelleri aşarak bugün 19. yaşını kutluyor.

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Liderlerin hayallerini 19 yılda gerçekleştiren lider: Recep Tayyip Erdoğan

PROGRAM BELLİ OLDU
Bu yıl etkinlikler koronavirüs önlemleri gölgesinde "özellikli" nitelikte ve bir gün önce kutlanacak. AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü öncesi medya temsilcileri ile bir araya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 14 Ağustos'ta yapılacak kutlama programıyla ilgili bilgi verdi.

Liderlerin hayallerini 19 yılda gerçekleştiren lider: Recep Tayyip Erdoğan

Saat 17.00'da yapılacak kutlamanın, pandemi önlemleri kapsamında 975 davetli ile sınırlandığını, programda kuruluştan bugüne AK Parti seçim şarkılarından bir demet sunulacağını, 19'uncu yaş ile ilgili bir sürpriz parçanın da yer alacağını söyledi.

Liderlerin hayallerini 19 yılda gerçekleştiren lider: Recep Tayyip Erdoğan

ERDOĞAN YAPTI
AK Parti'nin, milletle beraber inandığı yolda yürümeyi ve millete vaat ettiği her şeyi gerçekleştirmeyi kendisine ilke edindiğini belirten Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes'ten bugüne bütün liderlerin hayallerini ve vaatlerini gerçekleştiren lider olarak ortaya çıktı. Liderlerin hayalini gerçekleştiren lider olarak Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasetinde önemli bir yer tutuyor" dedi.

AK PARTİ'NİN 19 YILLIK BAŞARISI
AK Parti, 19 yılda girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.
Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu. Vesayet odaklarına son verildi.
Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü, 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabı açıldı.

AK Parti, 19 yılda girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.
Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu. Vesayet odaklarına son verildi.
Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü, 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabı açıldı.

Liderlerin hayallerini 19 yılda gerçekleştiren lider: Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti, başta savunma sanayisi olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı.
AK Parti döneminde Türkiye'nin IMF'ye olan borcu kapatıldı.
Türk lirasından 6 sıfır atıldı. İşsizlikte ve enflasyonda tek haneli rakamlar görüldü.
Kamuda ve eğitimde kılık kıyafet serbestliği getirildi. 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının yolu açıldı.

Liderlerin hayallerini 19 yılda gerçekleştiren lider: Recep Tayyip Erdoğan

Şehir hastaneleri kuruldu.
Türkiye dış politikada bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke haline geldi.
PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüldü.
Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı.

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