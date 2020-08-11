Liderlerin hayallerini 19 yılda gerçekleştiren lider: Recep Tayyip Erdoğan

ERDOĞAN YAPTI

AK Parti'nin, milletle beraber inandığı yolda yürümeyi ve millete vaat ettiği her şeyi gerçekleştirmeyi kendisine ilke edindiğini belirten Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes'ten bugüne bütün liderlerin hayallerini ve vaatlerini gerçekleştiren lider olarak ortaya çıktı. Liderlerin hayalini gerçekleştiren lider olarak Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasetinde önemli bir yer tutuyor" dedi.

AK PARTİ'NİN 19 YILLIK BAŞARISI

AK Parti, 19 yılda girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.

Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu. Vesayet odaklarına son verildi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü, 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabı açıldı.

AK Parti, 19 yılda girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.

Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu. Vesayet odaklarına son verildi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü, 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabı açıldı.