Liderlerin hayallerini 19 yılda gerçekleştiren lider: Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye'nin kaderini değiştirmek için 14 Ağustos 2001'de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi, 19'uncu yaşını kutluyor. 2002'de girdiği ilk seçimde tek başına iktidara gelen AK Parti, aradan geçen 18 senede Erdoğan liderliğinde çok önemli işlere imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aradan geçen bu süreçte Türkiye tarihine damga vurmuş önemli isimlerin hayallerini tek tek hayata geçirdi. AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın hazırlattığı çalışmaya göre AK Parti ile birlikte Türkiye'nin çehresini değiştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'dan Adnan Menderes'e, Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Alparslan Türkeş'e ve Turgut Özal'a kadar Türk siyasi hayatının önemli liderlerinin vaatlerini tek tek gerçekleştirdi.
PROGRAM BELLİ OLDU
Bu yıl etkinlikler koronavirüs önlemleri gölgesinde "özellikli" nitelikte ve bir gün önce kutlanacak. AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü öncesi medya temsilcileri ile bir araya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 14 Ağustos'ta yapılacak kutlama programıyla ilgili bilgi verdi.
ERDOĞAN YAPTI
AK Parti'nin, milletle beraber inandığı yolda yürümeyi ve millete vaat ettiği her şeyi gerçekleştirmeyi kendisine ilke edindiğini belirten Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes'ten bugüne bütün liderlerin hayallerini ve vaatlerini gerçekleştiren lider olarak ortaya çıktı. Liderlerin hayalini gerçekleştiren lider olarak Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasetinde önemli bir yer tutuyor" dedi.
AK PARTİ'NİN 19 YILLIK BAŞARISI
AK Parti, 19 yılda girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.
Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu. Vesayet odaklarına son verildi.
Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü, 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabı açıldı.
AK Parti, 19 yılda girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.
Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu. Vesayet odaklarına son verildi.
Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü, 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabı açıldı.
AK Parti, başta savunma sanayisi olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı.
AK Parti döneminde Türkiye'nin IMF'ye olan borcu kapatıldı.
Türk lirasından 6 sıfır atıldı. İşsizlikte ve enflasyonda tek haneli rakamlar görüldü.
Kamuda ve eğitimde kılık kıyafet serbestliği getirildi. 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının yolu açıldı.