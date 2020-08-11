İnternette ilan vererek korsan taksicilik yapıyorlar: "Kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti"

Orada telefon numaraları da var. Bizim gibi hizmet verebiliyormuş gibi ilan veriyorlar. Ben sarı taksi şoförü olarak çalışmak istediğimde hep onlar karşıma çıktı. 5-6 tane bu şekilde ilan gördüm. İlanlarda aracınızla gelip çalışabilirsiniz, şoför olabilirsiniz yazıyor. Fiyat tarifeleri bile yer alıyor.