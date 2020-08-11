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İnternette ilan vererek korsan taksicilik yapıyorlar: "Kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti"

Son dakika haberi... İstanbul'da sayıları gün geçtikçe artan korsan taksiciler tüm yasaklara rağmen çalışmaya devam ediyor. Korsan taksiciler şimdi de internet üzerinden ilan vermeye başladı. İstanbul'da neredeyse her ilçede durağı ve aracı bulunan korsan taksiler, gün geçtikçe sosyal medya ve internet aracılığı ile yayılıyor.

11.08.2020 13:47 - Son Güncelleme: 11.08.2020 13:55
İnternette ilan vererek korsan taksicilik yapıyorlar: Kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti

Cezai yaptırımı olmasına rağmen kanunsuz olarak çalışan korsan taksiciler, şimdi de internet üzerinden şoför ve araç ilanı vermeye başladı. Binlerce ilanın bulunduğu bir sitede, 'kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti' gibi ilanlarla korsan taksiciliğe devam ediyorlar.

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İnternette ilan vererek korsan taksicilik yapıyorlar: Kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti

"YASAL DAYANAĞI YOK BİR ÖNLEM ALINMALI"
Taksicilik yapan Mustafa Durdağ, taksi şoförü olarak iş aradığı dönemde internette çoğunlukla korsan taksi ilanlarıyla karşılaştığını belirtti. Apartmanlarda broşür dağıtıldığını ve el ilanları verildiğini söyleyen Durdağ, "Sosyal ağlara girdiğiniz zaman yasalmış gibi ilanlara rastlayabiliyorsunuz. O ilanlarda aile taksisi, şehirlerarası ya da şehir içi taksi yazıyor.

İnternette ilan vererek korsan taksicilik yapıyorlar: Kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti

Orada telefon numaraları da var. Bizim gibi hizmet verebiliyormuş gibi ilan veriyorlar. Ben sarı taksi şoförü olarak çalışmak istediğimde hep onlar karşıma çıktı. 5-6 tane bu şekilde ilan gördüm. İlanlarda aracınızla gelip çalışabilirsiniz, şoför olabilirsiniz yazıyor. Fiyat tarifeleri bile yer alıyor.

İnternette ilan vererek korsan taksicilik yapıyorlar: Kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti

Bakırköy'den Bağcılar 25 lira yazar normalde onlarda daha yüksek fiyatlar vardı. Evlere kadar el ilanları, mıknatıslı afişler dağıtıyorlar. Yasal dayanağı yok bir önlem alınmalı" dedi.

İnternette ilan vererek korsan taksicilik yapıyorlar: Kendi aracınla gel günlük 500 lira kazan ayda 10.000 garanti

"BİZİM EKMEĞİMİZLE OYNUYORLAR"
Korsan taksi sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu söyleyen taksici Mehmet Kesin ise, "Korsan taksicilik haksız yere kazanılan bir kazanç. Ciddi anlamda çok korsan var piyasada. 18 bin taksi varsa 9 bini korsan diyebiliriz. Başakşehir tarafında artık bu işi lüks araçlarla yapıyorlar.

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