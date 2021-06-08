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Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! Aşı olmayanlara yeni kısıtlama geliyor!

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı tam kapanmayı 17 Mayıs tarihinde sona erdirdi. Tam kapanma sonrasında 1 Haziran'dan itibaren de kademeli normalleşmeye geçildi. Haziran ayı normalleşme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 22.00'a çekilirken Cumartesi günkü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında toplanacak olan Kabine'de aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde. İşte detaylar…

08.06.2021 08:54 - Son Güncelleme: 08.06.2021 08:55
Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! Aşı olmayanlara yeni kısıtlama geliyor!

Koronavirüs salgınının, sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumun büyük bölümünün aşılanma planının hayata geçirilmesi için bir dizi yeni karar almak gerekecek. Uzmanlar, "Aşı yavaşladı, açılma hızlandı. Böyle giderse sonbahar hedefini tutturmak zorlaşır" yorumu yapıyor.

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Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! Aşı olmayanlara yeni kısıtlama geliyor!

DUYARSIZ GRUPLAR
Edinilen bilgiye göre, hızlı bir aşı kampanyasıyla sonbaharda toplumsal bağışıklığın yüzde 70'e ulaşması planının başarıyla uygulanabilmesi için bazı önlemler alınacak.

Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! Aşı olmayanlara yeni kısıtlama geliyor!

Yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının nedeni olarak, 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor. 18-35 yaş arasının ise hem kurallara uyum, hem de aşıya ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu belirtiliyor.

Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! Aşı olmayanlara yeni kısıtlama geliyor!

'FAZLA RAHATLADIK'
Sadece aşı kampanyası değil, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda, karar vericiler ve sosyal bilimcilerle birlikte toplumun aşı psikolojisini yönetmek için yeni kararlar alınması gerektiği de ifade ediliyor.

Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! Aşı olmayanlara yeni kısıtlama geliyor!

Özellikle, sonbahara kadar toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması gerektiği, aksi durumda bu oranın yüzde 50'de kalabileceği öne sürülüyor.