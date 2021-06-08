Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! Aşı olmayanlara yeni kısıtlama geliyor!
Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı tam kapanmayı 17 Mayıs tarihinde sona erdirdi. Tam kapanma sonrasında 1 Haziran'dan itibaren de kademeli normalleşmeye geçildi. Haziran ayı normalleşme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 22.00'a çekilirken Cumartesi günkü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında toplanacak olan Kabine'de aşı olmayanlar için yeni kısıtlamalar gündemde. İşte detaylar…
08.06.2021 08:54
- Son Güncelleme: 08.06.2021 08:55