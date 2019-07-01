LGBT'ye destek veren CHP, İP ve HDP'ye tokat gibi cevap: #AilemizHerŞeyimiz

Bu yıl 27. kez düzenlenen sözde onur yürüyüşüne tepkiler büyüyor. CHP, HDP ve İyi Partili belediyeler resmi sosyal medya üzerinden toplumda eşcinselliği yaymak isteyen LGBT'nin yürüyüşüne destek verirken, skandala karşı sosyal medyadan #AilemizHerŞeyimiz etiketiyle başlayan tepki hareketi çığ gibi büyüyor. Daha önce marjinal sol örgütler, DHKP-C ve PKK'ya verdiği destekle gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı LGBT'ye destek kampanyasına HDP, CHP ve İyi Partili belediyeler sosyal medyadan destek vermişti. Aileyi tehdit eden bu gelişmenin ardından AK Partili ve MHP'li belediyeler #AilemizHerŞeyimiz etiketiyle sosyal medyadan yeni bir kampanya başlattı. Kampanyaya tüm Türkiye'den destek yağıyor. İşte CHP, İP ve HDP'li belediyelerin eşcinsellik propagandası yapan paylaşımlarına sosyal medyada verilen tokat gibi cevaplar...

01.07.2019 15:26 - Son Güncelleme: 01.07.2019 15:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





