LGBT terörüne 'Büyük Aile' tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7'den 70'e 'hayasız akın'ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu

Küresel sapkınlık lobisi LGBT, Türkiye'de aile ve toplum yapısını tehdit eden tehlikeli bir hal aldı.
CHP, DEM, TİP ve muhalefet bloğundan kurumsal destek gören sapkınlık lobisi, fondaş medya tarafından da meşruymuş gibi servis ediliyor.
Böylelikle el birliğiyle çocukların geleceğine 'cinsiyetsizleştirme' dinamiti döşeniyor.
ABD VE BATI TÜRKİYE'DEKİ LGBT FAALİYETLERİNİ FONLUYOR
ABD ve Avrupa ise Türkiye'deki LGBT faaliyetlerinin fon yükünü çekiyor. Dağıtılan paralarla sapkın faaliyetler teşvik ediliyor, Türkiye'de 'LGBT medyası kurulsun' talimatı verilecek kadar ileri gidiliyor.
Fakültelere kadar indirgenen sapkınlık, üniversiteleri ilim yuvası yapmaktan ziyade ahlaksızlık yuvası yapmayı hedefliyor. Üniversitelerdeki LGBT oluşumlarına İsveç kaynaklı fon aktarımı yapıldığı tespit edildi.