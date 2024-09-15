LGBT terörüne 'Büyük Aile' tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7'den 70'e 'hayasız akın'ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu

1 Küresel sapkınlık lobisi LGBT, Türkiye'de aile ve toplum yapısını tehdit eden tehlikeli bir hal aldı.

2 CHP, DEM, TİP ve muhalefet bloğundan kurumsal destek gören sapkınlık lobisi, fondaş medya tarafından da meşruymuş gibi servis ediliyor.



Böylelikle el birliğiyle çocukların geleceğine 'cinsiyetsizleştirme' dinamiti döşeniyor.



