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LGBT terörüne 'Büyük Aile' tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7'den 70'e 'hayasız akın'ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu

Aile ve toplum yapısını tehdit eden küresel sapkınlık projesi LGBT'nin getirdiği ahlaksız dayatma milli güvenlik meselesi haline geldi. Durumun vahametini gören ferasetli aileler İstanbul'da LGBT propagandası ve dayatmasına karşı "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi. LGBT terörüne karşı anayasal düzenleme talebinde bulunan aileler "Dursun bu Hayasızca Akın", "Aileye savaş açanlara geçit verme", "Çocuklar için sesini yükselt" yazılı pankartlarla tepkisini dile getirdi.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 15:40 Güncelleme Tarihi15 Eylül 2024, 15:43
LGBT terörüne ’Büyük Aile’ tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7’den 70’e ’hayasız akın’ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu 1

Küresel sapkınlık lobisi LGBT, Türkiye'de aile ve toplum yapısını tehdit eden tehlikeli bir hal aldı.

LGBT terörüne ’Büyük Aile’ tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7’den 70’e ’hayasız akın’ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu 2

CHP, DEM, TİP ve muhalefet bloğundan kurumsal destek gören sapkınlık lobisi, fondaş medya tarafından da meşruymuş gibi servis ediliyor.

Böylelikle el birliğiyle çocukların geleceğine 'cinsiyetsizleştirme' dinamiti döşeniyor.

LGBT terörüne ’Büyük Aile’ tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7’den 70’e ’hayasız akın’ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu 3

ABD VE BATI TÜRKİYE'DEKİ LGBT FAALİYETLERİNİ FONLUYOR

ABD ve Avrupa ise Türkiye'deki LGBT faaliyetlerinin fon yükünü çekiyor. Dağıtılan paralarla sapkın faaliyetler teşvik ediliyor, Türkiye'de 'LGBT medyası kurulsun' talimatı verilecek kadar ileri gidiliyor.

Fakültelere kadar indirgenen sapkınlık, üniversiteleri ilim yuvası yapmaktan ziyade ahlaksızlık yuvası yapmayı hedefliyor. Üniversitelerdeki LGBT oluşumlarına İsveç kaynaklı fon aktarımı yapıldığı tespit edildi.

Bir fondaşa bir sapkınlara! Muhalif medyayı besleyen Batılı lobiler LGBT terörüne para yağdırdı: Lubunyalara 112 milyon TLlik yeni fon
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