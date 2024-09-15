Dursun Bu Hayasızca Akın! Küresel sapkınlığa karşı "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş"

İsrail'de ise bu oranın 2,92 olduğunu belirten Eryılmaz, "Yüksek doğum oranlarıyla tek başına öne çıkan İsrail'in Filistin'deki aileleri nasıl yok ettiği, tüm dünyanın gözü önünde ne denli vahşi soykırım gerçekleştirdiği apaçık ortadadır." dedi.
Eryılmaz, LGBT propaganda ve dayatmasının yasaklanması, toplumsal cinsiyet kavramlarının mevzuattan çıkarılması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne 18. madde olarak, "Sürdürülebilir Ailenin korunması" hedefinin eklenmesi ve tüm dünya kamuoyunu bilinçlendirmek adına İstanbul merkezli "Dünya Aile Ajansı" oluşturulmasını talep ettiklerini bildirdi.
Serdar Eryılmaz, 15 Eylül'de düzenleyecekleri "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş"ün, dijital platformlarda yürütülen LGBT propagandalarına, cinsiyet değiştirme ameliyatlarına ve çocukların cinsiyet karmaşasına sürüklenmesine karşı bir tepki olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"LGBT propagandasına karşı duran uzmanların mesleki unvanları ellerinden alınmasın, çocuklarımız çizgi filmlerde ve kitaplarda LGBT propagandasına maruz kalmasın, cinsiyetsizleştirme ideolojisi sonucunda parklarımız çocuksuz kalmasın, dijital platformlarda ve sosyal medyada LGBT propagandası son bulsun diye yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz."
Toplantıya, Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TGB İstanbul İl Sekreteri Yakup Büray Yılmaz ve Dünya ÇAKOP'tan Zülal Nebat Uras da katıldı.
AK PARTİ'DEN DAVET!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tüm İstanbulluları, Büyük Aile Platformunun 15 Eylül'de "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla düzenleyeceği "Büyük Aile Buluşması"na katılmaya davet etti.
Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Küresel bir dayatmayla karşı karşıyayız. Bu dayatma, ayrım gözetmeksizin tüm çocukları ve insanlığın geleceğini hedef alıyor. Ailelerimizi, çocuklarımızı ve en önemlisi gelecek nesillerimizi tehdit eden bu küresel sapkınlıklara karşı her alanda sesimizi yükseltmeye ve mücadele etmeye kararlıyız. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bu mücadeleye katılmaya davet ediyorum."
Paylaşımında, etkinliğin zamanına da yer veren Kabaktepe, Büyük Aile Platformunun 15 Eylül saat 14.00'te Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla gerçekleştireceği "Büyük Aile Buluşması" duyurusunu da alıntıladı.