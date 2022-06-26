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LGBT sapkınları yasak dinlemedi! "Onur Yürüyüşü" adı altında yine azıttılar! Polis paçavrayı çöpe attı

"Onur Haftası" adı altında yürüyüş yapacaklarını duyuran LGBT'ler, İstanbul Valiliği'nden izin çıkmamasına rağmen yine yürüyüşe çıktılar! Polis, izinsiz yürüyüş öncesi Taksim'e çıkan sokakları kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. LGBT'li sapkınlar polislere karşı taşkınlık çıkardı. Bir polis memuru ise LGBT bayrağını çöpe attı.

26.06.2022 18:04 - Son Güncelleme: 26.06.2022 18:52
LGBT sapkınları yasak dinlemedi! Onur Yürüyüşü adı altında yine azıttılar! Polis paçavrayı çöpe attı

İstanbul Valiliği; LGBT Hareketi'nin, "Onur Yürüyüşü" adı altında Maltepe Miting Alanın'nda gerçekleştirilmek istediği etkinliğe izin vermemişti.

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LGBT sapkınları yasak dinlemedi! Onur Yürüyüşü adı altında yine azıttılar! Polis paçavrayı çöpe attı

LGBT Hareketi de "Valiliğe tanıdığımız müddet doldu!" açıklamasıyla programın bugün Taksim Meydanı'nda yapılacağını duyurdu.

LGBT sapkınları yasak dinlemedi! Onur Yürüyüşü adı altında yine azıttılar! Polis paçavrayı çöpe attı

İstanbul Emniyeti de Taksim'e çıkan bütün sokaklarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim'e çıkmak için ara sokaklardan meydana doğru yürümeye çalışan gruplara polisin müdahalesi sürüyor.

LGBT sapkınları yasak dinlemedi! Onur Yürüyüşü adı altında yine azıttılar! Polis paçavrayı çöpe attı

Bir polis memuru ise LGBT bayrağını çöpe attı. İşte o an...

LGBT sapkınları yasak dinlemedi! Onur Yürüyüşü adı altında yine azıttılar! Polis paçavrayı çöpe attı
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