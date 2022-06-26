LGBT sapkınları yasak dinlemedi! "Onur Yürüyüşü" adı altında yine azıttılar! Polis paçavrayı çöpe attı
"Onur Haftası" adı altında yürüyüş yapacaklarını duyuran LGBT'ler, İstanbul Valiliği'nden izin çıkmamasına rağmen yine yürüyüşe çıktılar! Polis, izinsiz yürüyüş öncesi Taksim'e çıkan sokakları kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. LGBT'li sapkınlar polislere karşı taşkınlık çıkardı. Bir polis memuru ise LGBT bayrağını çöpe attı.
26.06.2022 18:04 - Son Güncelleme: 26.06.2022 18:52
İstanbul Valiliği; LGBT Hareketi'nin, "Onur Yürüyüşü" adı altında Maltepe Miting Alanın'nda gerçekleştirilmek istediği etkinliğe izin vermemişti.