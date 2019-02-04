Adnan Oktar örgütü küçük çocukları annelerinden ayırmış

"Adnan Oktar bize 'çok güzelsiniz, çok imanlısınız, çok zekisiniz' gibi sözler söyledi. Biz haftada bir iki defa okul çıkışlarında sohbete gidiyorduk. Adnan Oktar, bu sohbetlere katılmaz sadece kendi evinde olan sohbetlerde bulunurdu.