Adnan Oktar örgütü küçük çocukları annelerinden ayırmış
Adnan Oktar örgütü içinde 7 yıl kaldıktan sonra kaçarak yurtdışına yerleşen S.I.'nın verdiği ifade duyanları dehşete düşürdü. Genç kadın anlattıkları ile örgütün görünmeyen yüzünü ortaya çıkardı.
04.02.2019 15:47 - Son Güncelleme: 04.02.2019 16:04
S.I ifadesinde 1987 yılında girdiği örgütte 7 yıl kaldığını ifade ederek yaşadıklarını anlattı. İfade veren S.I., lise öğrenimi sırasında kendisi ve 3 arkadaşının Cenk isimli bir kişi tarafından bu örgütle tanıştırıldığını belirterek, "16 yaşındayken Adnan Oktar ile imam nikahı ile evlendirildim, örgütten yurtdışına kaçarak kurtuldum" dedi.
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