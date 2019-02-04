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Adnan Oktar örgütü küçük çocukları annelerinden ayırmış

Adnan Oktar örgütü içinde 7 yıl kaldıktan sonra kaçarak yurtdışına yerleşen S.I.'nın verdiği ifade duyanları dehşete düşürdü. Genç kadın anlattıkları ile örgütün görünmeyen yüzünü ortaya çıkardı.

04.02.2019 15:47 - Son Güncelleme: 04.02.2019 16:04
Adnan Oktar örgütü küçük çocukları annelerinden ayırmış

Adnan Oktar örgütü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında örgüt içindeki kadınların verdiği ifadeler örgütün asıl yüzünü ortaya koydu. Son olarak mağdur olarak ifade veren S.I. örgüt içindeki ahlaksızlığı gözler önüne serdi.

Adnan Oktar örgütü küçük çocukları annelerinden ayırmış

S.I ifadesinde 1987 yılında girdiği örgütte 7 yıl kaldığını ifade ederek yaşadıklarını anlattı. İfade veren S.I., lise öğrenimi sırasında kendisi ve 3 arkadaşının Cenk isimli bir kişi tarafından bu örgütle tanıştırıldığını belirterek, "16 yaşındayken Adnan Oktar ile imam nikahı ile evlendirildim, örgütten yurtdışına kaçarak kurtuldum" dedi.

Adnan Oktar örgütü küçük çocukları annelerinden ayırmış

'ÇOK GÜZEL ÇOK İMANLISINIZ'
Mağdur S.I. Adnan Oktar ile tanıştırılmak için Ortaköy'e bir daire götürüldüğünü söyledi. Salonda 20-25 kişinin bulunduğu belirten S.I. Oktar karşı koltukta oturduğunu ifade etti. Kendilerinin yerde oturduğuna dikkat çeken S.I ifadesinde şunları söyledi:

Adnan Oktar örgütü küçük çocukları annelerinden ayırmış

"Adnan Oktar bize 'çok güzelsiniz, çok imanlısınız, çok zekisiniz' gibi sözler söyledi. Biz haftada bir iki defa okul çıkışlarında sohbete gidiyorduk. Adnan Oktar, bu sohbetlere katılmaz sadece kendi evinde olan sohbetlerde bulunurdu.

Adnan Oktar örgütü küçük çocukları annelerinden ayırmış

Aradan 5-6 ay geçtikten sonra ben 16 yaşımdayken, Adnan Oktar benimle ve diğer kızlar ile tek kalmaya başladı. Bana tek kaldığımızda çok fazla ilgi gösteriyordu. 1988 yılı yaz aylarında Adnan Oktar benimle evlenmek istediğini söyledi."

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