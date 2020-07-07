İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre ilçe ilçe risk durumu

AVCILAR

Toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, vaka sayısı 206 bin 844, vefat sayısı 5 bin 241 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı da 182 bin 995 oldu.