İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre ilçe ilçe risk durumu
Son dakika haberi... Koronavirüs Türkiye'nin ve dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Vakalar artarken, vatandaşlar bulunduğu ilçelerdeki son durumu merak ediyor. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası güncellendi. İşte İstanbul'un ilçelerinde koronavirüs yoğunluğu...
ARNAVUTKÖY
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2 bin 315 kişi iyileşti.
ATAŞEHİR
Bakan Koca, son verilere ilişkin, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" değerlendirmesinde bulundu.