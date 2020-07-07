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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre ilçe ilçe risk durumu

Son dakika haberi... Koronavirüs Türkiye'nin ve dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Vakalar artarken, vatandaşlar bulunduğu ilçelerdeki son durumu merak ediyor. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası güncellendi. İşte İstanbul'un ilçelerinde koronavirüs yoğunluğu...

07.07.2020 15:45 - Son Güncelleme: 07.07.2020 15:45
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre ilçe ilçe risk durumu

Türkiye'de koronavirüs vakalarında İstanbul dikkat çekmeye devam ediyor. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında İstanbul'un ilçelerindeki yoğunluk haritasındaki farklılık da gözlerden kaçmıyor. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...

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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre ilçe ilçe risk durumu

SON 24 SAATTE 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre ilçe ilçe risk durumu

ARNAVUTKÖY
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2 bin 315 kişi iyileşti.

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre ilçe ilçe risk durumu

AVCILAR
Toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, vaka sayısı 206 bin 844, vefat sayısı 5 bin 241 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı da 182 bin 995 oldu.

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre ilçe ilçe risk durumu

ATAŞEHİR
Bakan Koca, son verilere ilişkin, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" değerlendirmesinde bulundu.

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