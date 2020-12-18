Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor

Dev projeler pandemiye rağmen bir bir hayata geçiriliyor. Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı yarın törenle açılacak. Kurtköy-Akyazı etabının açılışının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

18.12.2020 09:59 - Son Güncelleme: 18.12.2020 10:06
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor

Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı yarın törenle açılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımının beklendiği Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayarak, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve Türkiye'nin en önemli kara yolu yatırımları arasında yer alan Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurtköy-Akyazı etabıyla önemli bir parça daha tamamlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor

OTOYOLUN TRAFİĞE AÇILAN KESİMİ 389,3 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Projenin 56,5 kilometre ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 68,1 kilometre uzunluğundaki TEM İzmit-1 Kavşağı ile TEM Akyazı Kavşağı arasındaki kesimi de yarın itibarıyla hizmete sunularak, otoyolun trafiğe açılan kesimi 389,3 kilometreye ulaşacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor

Projede kalan 9,1 kilometre uzunluğundaki kesimin de 2021 yılı ilk çeyreğinde bitirilmesiyle yol tamamıyla açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

DİĞER GALERİLER