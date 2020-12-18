Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor

Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı yarın törenle açılacak.