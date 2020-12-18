Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor
Dev projeler pandemiye rağmen bir bir hayata geçiriliyor. Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı yarın törenle açılacak. Kurtköy-Akyazı etabının açılışının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.
18.12.2020 09:59
- Son Güncelleme: 18.12.2020 10:06
İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayarak, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve Türkiye'nin en önemli kara yolu yatırımları arasında yer alan Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kurtköy-Akyazı etabıyla önemli bir parça daha tamamlandı.
OTOYOLUN TRAFİĞE AÇILAN KESİMİ 389,3 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Projenin 56,5 kilometre ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 68,1 kilometre uzunluğundaki TEM İzmit-1 Kavşağı ile TEM Akyazı Kavşağı arasındaki kesimi de yarın itibarıyla hizmete sunularak, otoyolun trafiğe açılan kesimi 389,3 kilometreye ulaşacak.
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